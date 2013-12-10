النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطة ميدانية متكاملة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض خلال فترة الاختبارات

بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة

أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف الوجود والدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب؛ بما يتناسب ومواعيد الاختبارات؛ لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.

ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على التواجد الميداني وتقديم النصح والإرشاد بالرفق واللين حسب الأنظمة والتعليمات.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر، مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض موسم الإختبارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطة ميدانية متكاملة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض خلال فترة الاختبارات
سبق

أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف الوجود والدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب؛ بما يتناسب ومواعيد الاختبارات؛ لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.

ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على التواجد الميداني وتقديم النصح والإرشاد بالرفق واللين حسب الأنظمة والتعليمات.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر، مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:27 PM

خطة ميدانية متكاملة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض خلال فترة الاختبارات

بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,507

أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف الوجود والدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب؛ بما يتناسب ومواعيد الاختبارات؛ لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.

ويتركز عمل "الهيئة" في أوقات الاختبارات على التواجد الميداني وتقديم النصح والإرشاد بالرفق واللين حسب الأنظمة والتعليمات.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر، مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,982
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,838

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة