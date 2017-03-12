كورونا يضرب "توم هانكس" وزوجته

وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".
وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".
وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".