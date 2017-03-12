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كورونا يضرب "توم هانكس" وزوجته

خَضَعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، أمس الأربعاء على صفحته في "إنستغرام"، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا، أثناء سفرهما إلى أستراليا.

وغرّد هانكس: "أنا وزوجتي في أستراليا حاليًا، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس".

وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".

فيروس كورونا الجديد توم هانكس

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كورونا يضرب "توم هانكس" وزوجته
سبق

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، أمس الأربعاء على صفحته في "إنستغرام"، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا، أثناء سفرهما إلى أستراليا.

وغرّد هانكس: "أنا وزوجتي في أستراليا حاليًا، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس".

وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:41 AM

كورونا يضرب "توم هانكس" وزوجته

خَضَعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، أمس الأربعاء على صفحته في "إنستغرام"، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا، أثناء سفرهما إلى أستراليا.

وغرّد هانكس: "أنا وزوجتي في أستراليا حاليًا، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس".

وأضاف "هانكس" وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "شعرنا بالتعب قليلًا، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعض حمى طفيفة جدًّا... وكما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".

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