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بالصور.. "تعليم الأفلاج" تنهي ترحيل الكتب الدراسية للمدارس

تمهيداً لتوزيعها على الطلاب من أول يوم دراسي

بدأت إدارة التعليم في الأفلاج منذ وقت مبكر في فرز الكتب الدراسية فور وصولها من الوزارة للمستودعات المركزية بالإدارة، وجدولة آلية مسارات التوزيع للمدارس لترحيلها وفق خطة زمنية مجدولة تضمن تسليم كل المقررات لجميع المدارس بالمحافظة، حيث بدأت الأسبوع الحالي في ترحيل الكتب المدرسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الطلاب من أول يوم دراسي.

من جهته، ذكر مشرف المقررات المدرسية بـ"تعليم الأفلاج" محمد مبارك الشكرة، أنه منذ أمس الأحد تم استكمال ترحيل المقررات الدراسية للمدارس؛ لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء، محققاً تطلعات وأهداف وزارة التعليم.

وكانت مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية لها، واطلع على سير خطة توزيعها على المدارس، كما وقف اليوم على عدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآلية توزيع الكتب الدراسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "تعليم الأفلاج" تنهي ترحيل الكتب الدراسية للمدارس
سبق

بدأت إدارة التعليم في الأفلاج منذ وقت مبكر في فرز الكتب الدراسية فور وصولها من الوزارة للمستودعات المركزية بالإدارة، وجدولة آلية مسارات التوزيع للمدارس لترحيلها وفق خطة زمنية مجدولة تضمن تسليم كل المقررات لجميع المدارس بالمحافظة، حيث بدأت الأسبوع الحالي في ترحيل الكتب المدرسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الطلاب من أول يوم دراسي.

من جهته، ذكر مشرف المقررات المدرسية بـ"تعليم الأفلاج" محمد مبارك الشكرة، أنه منذ أمس الأحد تم استكمال ترحيل المقررات الدراسية للمدارس؛ لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء، محققاً تطلعات وأهداف وزارة التعليم.

وكانت مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية لها، واطلع على سير خطة توزيعها على المدارس، كما وقف اليوم على عدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآلية توزيع الكتب الدراسية.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
06:55 PM

بالصور.. "تعليم الأفلاج" تنهي ترحيل الكتب الدراسية للمدارس

تمهيداً لتوزيعها على الطلاب من أول يوم دراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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بدأت إدارة التعليم في الأفلاج منذ وقت مبكر في فرز الكتب الدراسية فور وصولها من الوزارة للمستودعات المركزية بالإدارة، وجدولة آلية مسارات التوزيع للمدارس لترحيلها وفق خطة زمنية مجدولة تضمن تسليم كل المقررات لجميع المدارس بالمحافظة، حيث بدأت الأسبوع الحالي في ترحيل الكتب المدرسية؛ تمهيداً لتوزيعها على الطلاب من أول يوم دراسي.

من جهته، ذكر مشرف المقررات المدرسية بـ"تعليم الأفلاج" محمد مبارك الشكرة، أنه منذ أمس الأحد تم استكمال ترحيل المقررات الدراسية للمدارس؛ لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء، محققاً تطلعات وأهداف وزارة التعليم.

وكانت مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد قام بزيارة للمستودعات المركزية، تابع خلالها وصول المقررات الدراسية لها، واطلع على سير خطة توزيعها على المدارس، كما وقف اليوم على عدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآلية توزيع الكتب الدراسية.

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