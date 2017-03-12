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فيديو أسرع عقاب لسائق.. نظر خلفه ليسب آخر فجاءت نهايته الصادمة

قبل أن يكمل جملته جاء العقاب

"إياك أن تنظر خلفك وأنت تقود سيارة على طريق سريع"؛ فقد تعرّض قائد سيارة لأسرع عقاب، بعدما نظر خلفه وهو يقود سيارته على أحد الطرق السريعة بأمريكا، وبدأ يسبّ آخر؛ لكن لم يكمل جملته حتى واجه نهايته الصادمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم يحدد صاحب الفيديو أين ولا متى وقع هذا الحادث؛ لكن الصحيفة ترجّح أنه على أحد الطرق السريعة بأمريكا.

ويظهر الفيديو قائد سيارة زرقاء وقد دخل في مشادة كلامية مع سائق آخر يسير بجواره، وكان قائد السيارة ينظر خلفه نحو السيارة الأخرى ويبدو أنه يسب السائق الذي لم يرد، وقبل أن يكمل سبابه يأتيه العقاب؛ فجأة يصطدم بسيارة صفراء كانت تسير أمامه، وتنتفخ الوسادة الهوائية لتحمي السائق من الاصطدام، وهنا نسمع ضحكات صاحب السيارة الأخرى وهو ينظر ناحية الاصطدام، والسائق الذي أصيب بصدمة شديدة.

ويبدو أن الخسائر مادية فقط، تتعلق بتحطم جزء من مقدمة السيارة الزرقاء ومؤخرة السيارة الصفراء.

أسرع عقاب لسائق الطرق السريعة أمريكا

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فيديو أسرع عقاب لسائق.. نظر خلفه ليسب آخر فجاءت نهايته الصادمة
سبق

"إياك أن تنظر خلفك وأنت تقود سيارة على طريق سريع"؛ فقد تعرّض قائد سيارة لأسرع عقاب، بعدما نظر خلفه وهو يقود سيارته على أحد الطرق السريعة بأمريكا، وبدأ يسبّ آخر؛ لكن لم يكمل جملته حتى واجه نهايته الصادمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم يحدد صاحب الفيديو أين ولا متى وقع هذا الحادث؛ لكن الصحيفة ترجّح أنه على أحد الطرق السريعة بأمريكا.

ويظهر الفيديو قائد سيارة زرقاء وقد دخل في مشادة كلامية مع سائق آخر يسير بجواره، وكان قائد السيارة ينظر خلفه نحو السيارة الأخرى ويبدو أنه يسب السائق الذي لم يرد، وقبل أن يكمل سبابه يأتيه العقاب؛ فجأة يصطدم بسيارة صفراء كانت تسير أمامه، وتنتفخ الوسادة الهوائية لتحمي السائق من الاصطدام، وهنا نسمع ضحكات صاحب السيارة الأخرى وهو ينظر ناحية الاصطدام، والسائق الذي أصيب بصدمة شديدة.

ويبدو أن الخسائر مادية فقط، تتعلق بتحطم جزء من مقدمة السيارة الزرقاء ومؤخرة السيارة الصفراء.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:21 PM

فيديو أسرع عقاب لسائق.. نظر خلفه ليسب آخر فجاءت نهايته الصادمة

قبل أن يكمل جملته جاء العقاب

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,279

"إياك أن تنظر خلفك وأنت تقود سيارة على طريق سريع"؛ فقد تعرّض قائد سيارة لأسرع عقاب، بعدما نظر خلفه وهو يقود سيارته على أحد الطرق السريعة بأمريكا، وبدأ يسبّ آخر؛ لكن لم يكمل جملته حتى واجه نهايته الصادمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لم يحدد صاحب الفيديو أين ولا متى وقع هذا الحادث؛ لكن الصحيفة ترجّح أنه على أحد الطرق السريعة بأمريكا.

ويظهر الفيديو قائد سيارة زرقاء وقد دخل في مشادة كلامية مع سائق آخر يسير بجواره، وكان قائد السيارة ينظر خلفه نحو السيارة الأخرى ويبدو أنه يسب السائق الذي لم يرد، وقبل أن يكمل سبابه يأتيه العقاب؛ فجأة يصطدم بسيارة صفراء كانت تسير أمامه، وتنتفخ الوسادة الهوائية لتحمي السائق من الاصطدام، وهنا نسمع ضحكات صاحب السيارة الأخرى وهو ينظر ناحية الاصطدام، والسائق الذي أصيب بصدمة شديدة.

ويبدو أن الخسائر مادية فقط، تتعلق بتحطم جزء من مقدمة السيارة الزرقاء ومؤخرة السيارة الصفراء.

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