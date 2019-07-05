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باجندوح بعد الاستغناء عن خدماته: "اتحاد العب واحنا لك سند"

وجه جمال باجندوح شكره للاتحاد على منحه فرصة تمثيل الفريق.

ونشر اللاعب الذي أعلنت إدارة النادي رغبتها في الاستغناء عن خدماته صورتين إحداهما حديثة والأخرى وهو في صفوف فريق الناشئين وكتب:" الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادياً بحجم نادي الاتحاد، دائماً وأبداً سيبقى بيتي الأول هو هذا النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي".

وأضاف: أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، "هم كفو وقد المسؤولية" بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهما ونظرتهما الفنية وحبهما لهذا الفريق.

وزاد: أتمنى كل التوفيق لإخواني اللاعبين، دائماً كنا إخوة ولن يغير ذلك شيئاً.

وختم رسالته بعبارة: "اتحاد العب واحنا لك سند".

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باجندوح بعد الاستغناء عن خدماته: "اتحاد العب واحنا لك سند"
سبق

وجه جمال باجندوح شكره للاتحاد على منحه فرصة تمثيل الفريق.

ونشر اللاعب الذي أعلنت إدارة النادي رغبتها في الاستغناء عن خدماته صورتين إحداهما حديثة والأخرى وهو في صفوف فريق الناشئين وكتب:" الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادياً بحجم نادي الاتحاد، دائماً وأبداً سيبقى بيتي الأول هو هذا النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي".

وأضاف: أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، "هم كفو وقد المسؤولية" بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهما ونظرتهما الفنية وحبهما لهذا الفريق.

وزاد: أتمنى كل التوفيق لإخواني اللاعبين، دائماً كنا إخوة ولن يغير ذلك شيئاً.

وختم رسالته بعبارة: "اتحاد العب واحنا لك سند".

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:18 PM

باجندوح بعد الاستغناء عن خدماته: "اتحاد العب واحنا لك سند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجه جمال باجندوح شكره للاتحاد على منحه فرصة تمثيل الفريق.

ونشر اللاعب الذي أعلنت إدارة النادي رغبتها في الاستغناء عن خدماته صورتين إحداهما حديثة والأخرى وهو في صفوف فريق الناشئين وكتب:" الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادياً بحجم نادي الاتحاد، دائماً وأبداً سيبقى بيتي الأول هو هذا النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي".

وأضاف: أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، "هم كفو وقد المسؤولية" بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهما ونظرتهما الفنية وحبهما لهذا الفريق.

وزاد: أتمنى كل التوفيق لإخواني اللاعبين، دائماً كنا إخوة ولن يغير ذلك شيئاً.

وختم رسالته بعبارة: "اتحاد العب واحنا لك سند".

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