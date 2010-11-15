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"تسلا" تنوي بيع بعض السيارات الكهربائية من دون تقنية أساسية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "تسلا" تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ "يو إس بي".

وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ "يو إس بي"، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.

وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي "إس 3" و"واي إس".

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ "يو إس بي" في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.

وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن "تسلا" لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.

وتواصل بعض المستخدمين مع "تسلا" ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"تسلا" تنوي بيع بعض السيارات الكهربائية من دون تقنية أساسية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "تسلا" تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ "يو إس بي".

وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ "يو إس بي"، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.

وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي "إس 3" و"واي إس".

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ "يو إس بي" في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.

وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن "تسلا" لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.

وتواصل بعض المستخدمين مع "تسلا" ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:47 AM

"تسلا" تنوي بيع بعض السيارات الكهربائية من دون تقنية أساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "تسلا" تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ "يو إس بي".

وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ "يو إس بي"، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.

وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي "إس 3" و"واي إس".

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ "يو إس بي" في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.

وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن "تسلا" لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.

وتواصل بعض المستخدمين مع "تسلا" ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

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