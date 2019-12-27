احتفل الدكتور عبدالله عبدالعزيز الجوهر المشرف العام على مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بزواج نجله الدكتور الوليد، الليلة، على كريمة الدكتور محمد عبد الله الفيفي، الدكتورة أبرار.
"الجوهر" يحتفل بزواج نجله "الوليد"
احتفل الدكتور عبدالله عبدالعزيز الجوهر المشرف العام على مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بزواج نجله الدكتور الوليد، الليلة، على كريمة الدكتور محمد عبد الله الفيفي، الدكتورة أبرار.
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"الجوهر" يحتفل بزواج نجله "الوليد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-27
27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:18 AM
"الجوهر" يحتفل بزواج نجله "الوليد"
احتفل الدكتور عبدالله عبدالعزيز الجوهر المشرف العام على مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بزواج نجله الدكتور الوليد، الليلة، على كريمة الدكتور محمد عبد الله الفيفي، الدكتورة أبرار.
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