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السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة

شدَّدت على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية لخفض التصعيد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


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السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:31 PM

السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة

شدَّدت على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية لخفض التصعيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.


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