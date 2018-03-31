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كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و42 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 201432 حالةً من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 103 آلاف و88؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1731.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 90201؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين
سبق

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و42 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 201432 حالةً من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 103 آلاف و88؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1731.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 90201؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:22 AM

كورونا في 3 دول.. مصر تسجل 693 إصابة و506 بكوريا الجنوبية و11 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و42 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 201432 حالةً من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارات وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 103 آلاف و88؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1731.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 90201؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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