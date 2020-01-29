بسبب "كورونا".. نقل مباريات الأندية الصينية "آسيوياً"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعد التشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، نقل المباريات البيتية للأندية الصينية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال الجولات الأولى والثانية والثالثة، لتقام كمباريات خارجية، عبر تغيير ترتيب هذه المباريات مع الأندية المنافسة.

وقال الآسيوي عبر بيان نشره على موقعه:" في الوقت الحالي سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراقبة الوضع قبل اتخاذ قرار حول المباريات البيتية للأندية الصينية في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة".

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع الأندية المعنية في البطولة، وهو إجراء وقائي من أجل ضمان سلامة وصحة جميع اللاعبين والفرق، وذلك بالنظر إلى انتشار فايروس كورونا في الصين.