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تمديد تكليف "القحطاني" عميدًا لتقنية الأفلاج

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بتمديد تكليف المهندس علي بن مفرح القحطاني، عميداً للكلية التقنية بالأفلاج .

من جهته عبر "القحطاني" عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونائب المحافظ للتدريب ونائبه المساعد للكليات ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على هذه الثقة.

وأكد أنه سيأخذ على عاتقه المضي قدماً بتطوير الكلية بكل ما تتطلبه العملية التدريبية وصولاً لأعلى جودة .

وأوضح أنه سيسير بكل عزم وإرادة لاستمرار رفع الجودة واستقطاب أبناء المجتمع لإكسابهم مؤهلات تقنية وفنية تحقق بإذن الله رؤية الدولة 2030، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المرجوة .

يذكر أن المهندس علي القحطاني له جهود كبيرة في التوسع في القبول واستيعاب العديد من خريجين المرحلة الثانوية والعمل على تأهيل الكثير من شباب المحافظة من خلال إقامة عدد من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل.

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تمديد تكليف "القحطاني" عميدًا لتقنية الأفلاج
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بتمديد تكليف المهندس علي بن مفرح القحطاني، عميداً للكلية التقنية بالأفلاج .

من جهته عبر "القحطاني" عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونائب المحافظ للتدريب ونائبه المساعد للكليات ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على هذه الثقة.

وأكد أنه سيأخذ على عاتقه المضي قدماً بتطوير الكلية بكل ما تتطلبه العملية التدريبية وصولاً لأعلى جودة .

وأوضح أنه سيسير بكل عزم وإرادة لاستمرار رفع الجودة واستقطاب أبناء المجتمع لإكسابهم مؤهلات تقنية وفنية تحقق بإذن الله رؤية الدولة 2030، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المرجوة .

يذكر أن المهندس علي القحطاني له جهود كبيرة في التوسع في القبول واستيعاب العديد من خريجين المرحلة الثانوية والعمل على تأهيل الكثير من شباب المحافظة من خلال إقامة عدد من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:59 PM

تمديد تكليف "القحطاني" عميدًا لتقنية الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بتمديد تكليف المهندس علي بن مفرح القحطاني، عميداً للكلية التقنية بالأفلاج .

من جهته عبر "القحطاني" عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونائب المحافظ للتدريب ونائبه المساعد للكليات ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على هذه الثقة.

وأكد أنه سيأخذ على عاتقه المضي قدماً بتطوير الكلية بكل ما تتطلبه العملية التدريبية وصولاً لأعلى جودة .

وأوضح أنه سيسير بكل عزم وإرادة لاستمرار رفع الجودة واستقطاب أبناء المجتمع لإكسابهم مؤهلات تقنية وفنية تحقق بإذن الله رؤية الدولة 2030، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المرجوة .

يذكر أن المهندس علي القحطاني له جهود كبيرة في التوسع في القبول واستيعاب العديد من خريجين المرحلة الثانوية والعمل على تأهيل الكثير من شباب المحافظة من خلال إقامة عدد من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل.

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