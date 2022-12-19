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"المقبل" رئيسًا لهيئة تحكيم اختيار "المدن الذكية" لتطوير مستويات النقل

قائمة أولية تشمل عدد 10 مدن من مختلف أنحاء العالم بينها مدينتان خليجيتان

تم اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، لرئاسة هيئة التحكيم التابعة لجمعية المدن الذكية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المدن الذكية توماس توبولسكي، إلى أن اختيار المهندس المقبل لرئاسة هيئة التحكيم أمر جيد؛ حيث إن الجمعية تسعى لحث المدن الرئيسية حول العالم لتطوير مستويات النقل، ورفع مستوى الأداء والتناغم بالمجتمعات مع السكان.

وقال "توبو لوسكي" في خطاب له بهذه المناسبة: إنه نظرًا لما يتميز به المهندس عبدالله المقبل من خبرات كبيرة، إضافة إلى رئاسته الاتحاد الدولي للطرق؛ فقد تم ترشيحه لرئاسة اللجنة.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز الطلبات الأساسية التي من المتوقع أن تكون جاهزة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وسيتم اختيار وإعلان المدن المرشحة النهائية خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف "توبو لوسكي" أنه من شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير من العام الجديد، سيتعامل فريق التحكيم مع 3 إلى 5 مدن، ليقدم تطويرًا ثريًّا ومفصلًا عن مفهومهم ورؤيتهم للنقل؛ حيث ستواجه التحديات المطروحة خطة النقل الموجودة حاليًا وأي تطور لها، ومن المتوقع الإعلان عن المدينة الفائزة خلال شهر أبريل ۲۰۲۰م، وتبدأ فترة التجربة بعد ذلك في صيف عام ۲۰۲۰.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحكيم لجمعية المدن الذكية تضم في عضويتها كلًّا من: البرفوسور تيم مك مانوس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة كولومبيا، وجون روسانت الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن الجديدة وعضو المجلس الاستشاري في نيوم (NEOM)، وإيمي فورد مديرة الحركة والمطالبات في ITS، وسام سوارتز رئيس شركة سام سوارتز.

من جهته، أوضح المهندس "المقبل" أن الهيئة قد تَسلّمت ملفات عدة مدن للمنافسة، وبعد التقييم والفرز الأوليّ تم الوصول للقائمة الأولى التي تشمل عدد 10 مدن من مختلف أنحاء العالم منها مدينتان خليجيتان؛ لافتًا إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بالتدقيق في القائمة المختصرة لتحديد أفضل ثلاث مدن منها، ثم اختيار المدينة الفائزة قبل منتصف عام 2020.

عبدالله بن عبدالرحمن المقبل هيئة التحكيم جمعية المدن الذكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل" رئيسًا لهيئة تحكيم اختيار "المدن الذكية" لتطوير مستويات النقل
سبق

تم اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، لرئاسة هيئة التحكيم التابعة لجمعية المدن الذكية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المدن الذكية توماس توبولسكي، إلى أن اختيار المهندس المقبل لرئاسة هيئة التحكيم أمر جيد؛ حيث إن الجمعية تسعى لحث المدن الرئيسية حول العالم لتطوير مستويات النقل، ورفع مستوى الأداء والتناغم بالمجتمعات مع السكان.

وقال "توبو لوسكي" في خطاب له بهذه المناسبة: إنه نظرًا لما يتميز به المهندس عبدالله المقبل من خبرات كبيرة، إضافة إلى رئاسته الاتحاد الدولي للطرق؛ فقد تم ترشيحه لرئاسة اللجنة.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز الطلبات الأساسية التي من المتوقع أن تكون جاهزة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وسيتم اختيار وإعلان المدن المرشحة النهائية خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف "توبو لوسكي" أنه من شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير من العام الجديد، سيتعامل فريق التحكيم مع 3 إلى 5 مدن، ليقدم تطويرًا ثريًّا ومفصلًا عن مفهومهم ورؤيتهم للنقل؛ حيث ستواجه التحديات المطروحة خطة النقل الموجودة حاليًا وأي تطور لها، ومن المتوقع الإعلان عن المدينة الفائزة خلال شهر أبريل ۲۰۲۰م، وتبدأ فترة التجربة بعد ذلك في صيف عام ۲۰۲۰.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحكيم لجمعية المدن الذكية تضم في عضويتها كلًّا من: البرفوسور تيم مك مانوس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة كولومبيا، وجون روسانت الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن الجديدة وعضو المجلس الاستشاري في نيوم (NEOM)، وإيمي فورد مديرة الحركة والمطالبات في ITS، وسام سوارتز رئيس شركة سام سوارتز.

من جهته، أوضح المهندس "المقبل" أن الهيئة قد تَسلّمت ملفات عدة مدن للمنافسة، وبعد التقييم والفرز الأوليّ تم الوصول للقائمة الأولى التي تشمل عدد 10 مدن من مختلف أنحاء العالم منها مدينتان خليجيتان؛ لافتًا إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بالتدقيق في القائمة المختصرة لتحديد أفضل ثلاث مدن منها، ثم اختيار المدينة الفائزة قبل منتصف عام 2020.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:06 AM

"المقبل" رئيسًا لهيئة تحكيم اختيار "المدن الذكية" لتطوير مستويات النقل

قائمة أولية تشمل عدد 10 مدن من مختلف أنحاء العالم بينها مدينتان خليجيتان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، لرئاسة هيئة التحكيم التابعة لجمعية المدن الذكية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المدن الذكية توماس توبولسكي، إلى أن اختيار المهندس المقبل لرئاسة هيئة التحكيم أمر جيد؛ حيث إن الجمعية تسعى لحث المدن الرئيسية حول العالم لتطوير مستويات النقل، ورفع مستوى الأداء والتناغم بالمجتمعات مع السكان.

وقال "توبو لوسكي" في خطاب له بهذه المناسبة: إنه نظرًا لما يتميز به المهندس عبدالله المقبل من خبرات كبيرة، إضافة إلى رئاسته الاتحاد الدولي للطرق؛ فقد تم ترشيحه لرئاسة اللجنة.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز الطلبات الأساسية التي من المتوقع أن تكون جاهزة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وسيتم اختيار وإعلان المدن المرشحة النهائية خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف "توبو لوسكي" أنه من شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير من العام الجديد، سيتعامل فريق التحكيم مع 3 إلى 5 مدن، ليقدم تطويرًا ثريًّا ومفصلًا عن مفهومهم ورؤيتهم للنقل؛ حيث ستواجه التحديات المطروحة خطة النقل الموجودة حاليًا وأي تطور لها، ومن المتوقع الإعلان عن المدينة الفائزة خلال شهر أبريل ۲۰۲۰م، وتبدأ فترة التجربة بعد ذلك في صيف عام ۲۰۲۰.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحكيم لجمعية المدن الذكية تضم في عضويتها كلًّا من: البرفوسور تيم مك مانوس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة كولومبيا، وجون روسانت الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن الجديدة وعضو المجلس الاستشاري في نيوم (NEOM)، وإيمي فورد مديرة الحركة والمطالبات في ITS، وسام سوارتز رئيس شركة سام سوارتز.

من جهته، أوضح المهندس "المقبل" أن الهيئة قد تَسلّمت ملفات عدة مدن للمنافسة، وبعد التقييم والفرز الأوليّ تم الوصول للقائمة الأولى التي تشمل عدد 10 مدن من مختلف أنحاء العالم منها مدينتان خليجيتان؛ لافتًا إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بالتدقيق في القائمة المختصرة لتحديد أفضل ثلاث مدن منها، ثم اختيار المدينة الفائزة قبل منتصف عام 2020.

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