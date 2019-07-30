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الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل في جانٍ تركي .. هذه جريمته وهكذا كان عقابه

صدر بحقه صك شرعي من المحكمة يقضي بثبوت الاتهام وأيدته "الاستئناف"

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات تركي الجنسية بمنطقة الجوف كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى ( إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على المدعو توران أحمد تاشتان "تركي الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل في جانٍ تركي .. هذه جريمته وهكذا كان عقابه
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات تركي الجنسية بمنطقة الجوف كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى ( إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على المدعو توران أحمد تاشتان "تركي الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:59 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:07 PM

الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل في جانٍ تركي .. هذه جريمته وهكذا كان عقابه

صدر بحقه صك شرعي من المحكمة يقضي بثبوت الاتهام وأيدته "الاستئناف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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11,250

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات تركي الجنسية بمنطقة الجوف كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى ( إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على المدعو توران أحمد تاشتان "تركي الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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