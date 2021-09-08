شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف

لتعزيز سلامة وجودة المعروضات والتأكد من التزام المرافق بتطبيق الاشتراطات

‬‬نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية جملة رقابية مكثفة على مرافق بيع العسل والسمن والجبن والحليب ومشتقاتها بالأسواق والمراكز التجارية وذلك لتعزيز سلامة وجودة المعروضات والتأكد من التزام المرافق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية رصدت تجاوزات صحية وتخزين للمواد الغذائية بطريقة غير صحية مما قد يعرضها للفساد والتلف، كما رصدت مواداً لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء وأخرى مجهولة المصدر، وانذرت الفرق الرقابية المنشآت المخالفة بمعالجة الملاحظات والمرصودة خلال المهلة المحددة تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وبينت الأمانة أن الجولات الميدانية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تعزيز التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة المستهلكين، غير أن الأنشطة المخالفة يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحقها والتي تصل إلى الاغلاق في حال عدم تعاونها في تطبيق الاشتراطات الصحية منعاً لتعريض حياة المستهلك للخطر.