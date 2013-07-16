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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، حيث سيقضي -حفظه الله- بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته كل من: رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم
سبق

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، حيث سيقضي -حفظه الله- بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته كل من: رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:47 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
07:09 PM

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
5
8,622

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم، حيث سيقضي -حفظه الله- بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته كل من: رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

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