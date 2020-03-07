"الوزراء الكويتي" يوقف الطيران مع 7 دول ويمنع دخول القادمين منها بسبب كورونا

دول لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية.. بينها مصر ولبنان

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، مساء أمس الجمعة؛ وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ فقد تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى (بنغلاديش- الفلبين- الهند- سريلانكا- سوريا- لبنان- مصر) لمدة أسبوع.



وبحسب البيان: سيمنع دخول القادمين إلى البلاد - من أي جنسية - من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك المحولون من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين، على أن يسمح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.



وقد أكد مجلس الوزراء الكويتي في البيان أن كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها، ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دولًا؛ مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرًا لخطورة الوباء.



وتأتي هذه الخطوة إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كلٍّ من: (الصين- هونغ كونغ - إيران- كوريا الجنوبية- تايلاند- إيطاليا- سنغافورة- اليابان- العراق).