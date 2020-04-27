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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

بعد تقرير أوروبا عن عمليات سرية.. الصين تنفي نشر معلومات مغلوطة عن "كورونا"

ضغط لحذف الانتقادات الواردة التي تجعل من بكين "غاضبة بشدة" وسط مطالب بتحقيق

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، اتهامات بأن بكين تنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا وذلك بعد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قنج شوانج؛ المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية اليوم: "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قِبل أي شخص أو أي منظمة. الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدراً لها".

وجاء في التقرير الصادر عن ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن حكومات من بينها الصين وروسيا، مسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس.

كانت "رويترز" قد قالت في تقرير، في وقت سابق، إن مسؤولين صينيين بارزين ضغطوا على الاتحاد الأوروبي لحذف الانتقادات الواردة في التقرير الأسبوع الماضي، قائلين إنها ستجعل بكين "غاضبة بشدة".

ونُشر التقرير في أواخر الأسبوع الماضي بعد تأجيله وتغيرت بعض المعلومات الواردة فيه بخصوص الصين.. وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

وتدافع الصين باستماتة عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وسط دعوات أطلقتها بعض الدول لبدء تحقيق مستقل بشأن الفيروس ومصدره.

وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إنه ما من دليل قاطع على أن الفيروس نشأ في الصين، وأشار إلى أن "المناورات السياسية" وراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل لن تنجح.

الصين فيروس كورونا الجديد

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بعد تقرير أوروبا عن عمليات سرية.. الصين تنفي نشر معلومات مغلوطة عن "كورونا"
سبق

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، اتهامات بأن بكين تنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا وذلك بعد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قنج شوانج؛ المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية اليوم: "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قِبل أي شخص أو أي منظمة. الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدراً لها".

وجاء في التقرير الصادر عن ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن حكومات من بينها الصين وروسيا، مسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس.

كانت "رويترز" قد قالت في تقرير، في وقت سابق، إن مسؤولين صينيين بارزين ضغطوا على الاتحاد الأوروبي لحذف الانتقادات الواردة في التقرير الأسبوع الماضي، قائلين إنها ستجعل بكين "غاضبة بشدة".

ونُشر التقرير في أواخر الأسبوع الماضي بعد تأجيله وتغيرت بعض المعلومات الواردة فيه بخصوص الصين.. وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

وتدافع الصين باستماتة عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وسط دعوات أطلقتها بعض الدول لبدء تحقيق مستقل بشأن الفيروس ومصدره.

وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إنه ما من دليل قاطع على أن الفيروس نشأ في الصين، وأشار إلى أن "المناورات السياسية" وراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل لن تنجح.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:56 PM

بعد تقرير أوروبا عن عمليات سرية.. الصين تنفي نشر معلومات مغلوطة عن "كورونا"

ضغط لحذف الانتقادات الواردة التي تجعل من بكين "غاضبة بشدة" وسط مطالب بتحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، اتهامات بأن بكين تنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا وذلك بعد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قنج شوانج؛ المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية اليوم: "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قِبل أي شخص أو أي منظمة. الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدراً لها".

وجاء في التقرير الصادر عن ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن حكومات من بينها الصين وروسيا، مسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس.

كانت "رويترز" قد قالت في تقرير، في وقت سابق، إن مسؤولين صينيين بارزين ضغطوا على الاتحاد الأوروبي لحذف الانتقادات الواردة في التقرير الأسبوع الماضي، قائلين إنها ستجعل بكين "غاضبة بشدة".

ونُشر التقرير في أواخر الأسبوع الماضي بعد تأجيله وتغيرت بعض المعلومات الواردة فيه بخصوص الصين.. وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن التعليق.

وتدافع الصين باستماتة عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وسط دعوات أطلقتها بعض الدول لبدء تحقيق مستقل بشأن الفيروس ومصدره.

وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إنه ما من دليل قاطع على أن الفيروس نشأ في الصين، وأشار إلى أن "المناورات السياسية" وراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل لن تنجح.

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