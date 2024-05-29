النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المؤنس يُصدر قرارًا باعتماد اسم "مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي"

‏‫تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قرارًا يقضي بتغيير اسم مركز صحي المطار إلى مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، ويرتبط بالمساعد للصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على زيارة فريق من إدارة المراجعة الداخلية برئاسة مدير الإدارة عبدالرحمن الغامدي. وكان ذلك تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية تحت شعار "نراجع معك". وقام الفريق بمراجعة سياسات العمل بالمركز الصحي، والدور الذي يقوم به في تطبيق برنامج اللوائح الصحية الدولية على جميع القادمين من الزوار والمعتمرين والحجاج من خلال منفذ الدخول عبر مطار الطائف الدولي، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع وفادة الأمراض المعدية ذات البُعد الوبائي إلى المملكة عمومًا، ومناطق الحج والعمرة.. وبناءً على تقرير إدارة المراجعة الداخلية، والعرض على سعادة مدير الشؤون الصحية، وجَّه بإصدار القرار بناء على ما تقتضيه مصلحه العمل.

من ناحيته، تقدم مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي عيضة بن ربيع الهذلي بشكره وتقديره لسعادة مدير الشؤون الصحية والمساعد للصحة العامة ومدير إدارة المراجعة الداخلية، متطلعًا إلى أن يحقق الأهداف المنشودة، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للمرضي والمسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المؤنس يُصدر قرارًا باعتماد اسم "مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي"
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قرارًا يقضي بتغيير اسم مركز صحي المطار إلى مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، ويرتبط بالمساعد للصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على زيارة فريق من إدارة المراجعة الداخلية برئاسة مدير الإدارة عبدالرحمن الغامدي. وكان ذلك تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية تحت شعار "نراجع معك". وقام الفريق بمراجعة سياسات العمل بالمركز الصحي، والدور الذي يقوم به في تطبيق برنامج اللوائح الصحية الدولية على جميع القادمين من الزوار والمعتمرين والحجاج من خلال منفذ الدخول عبر مطار الطائف الدولي، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع وفادة الأمراض المعدية ذات البُعد الوبائي إلى المملكة عمومًا، ومناطق الحج والعمرة.. وبناءً على تقرير إدارة المراجعة الداخلية، والعرض على سعادة مدير الشؤون الصحية، وجَّه بإصدار القرار بناء على ما تقتضيه مصلحه العمل.

من ناحيته، تقدم مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي عيضة بن ربيع الهذلي بشكره وتقديره لسعادة مدير الشؤون الصحية والمساعد للصحة العامة ومدير إدارة المراجعة الداخلية، متطلعًا إلى أن يحقق الأهداف المنشودة، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للمرضي والمسافرين.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:13 PM

المؤنس يُصدر قرارًا باعتماد اسم "مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي"

‏‫تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,316

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قرارًا يقضي بتغيير اسم مركز صحي المطار إلى مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، ويرتبط بالمساعد للصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على زيارة فريق من إدارة المراجعة الداخلية برئاسة مدير الإدارة عبدالرحمن الغامدي. وكان ذلك تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية تحت شعار "نراجع معك". وقام الفريق بمراجعة سياسات العمل بالمركز الصحي، والدور الذي يقوم به في تطبيق برنامج اللوائح الصحية الدولية على جميع القادمين من الزوار والمعتمرين والحجاج من خلال منفذ الدخول عبر مطار الطائف الدولي، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع وفادة الأمراض المعدية ذات البُعد الوبائي إلى المملكة عمومًا، ومناطق الحج والعمرة.. وبناءً على تقرير إدارة المراجعة الداخلية، والعرض على سعادة مدير الشؤون الصحية، وجَّه بإصدار القرار بناء على ما تقتضيه مصلحه العمل.

من ناحيته، تقدم مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي عيضة بن ربيع الهذلي بشكره وتقديره لسعادة مدير الشؤون الصحية والمساعد للصحة العامة ومدير إدارة المراجعة الداخلية، متطلعًا إلى أن يحقق الأهداف المنشودة، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للمرضي والمسافرين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,935
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,189
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,577

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة