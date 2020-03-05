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تسجيل أول إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16

أعلنت وزراة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا.

وذكرت الوزارة أن المعهد الوطني للأمراض المعدية أكد أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد -19 إيجابية.

وأضافت أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته، كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص، وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020.

من جهة أخرى ارتفع عدد المُصابين المثبتين رسميًّا بفيروس كورونا في لبنان، اليوم، إلى 16 مُصابًا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجدّ لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقال البيان: بذلك أصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصابًا، ونناشد جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فورًا.

جنوب أفريقيا فيروس كورونا الجديد

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تسجيل أول إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا
سبق

أعلنت وزراة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا.

وذكرت الوزارة أن المعهد الوطني للأمراض المعدية أكد أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد -19 إيجابية.

وأضافت أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته، كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص، وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020.

من جهة أخرى ارتفع عدد المُصابين المثبتين رسميًّا بفيروس كورونا في لبنان، اليوم، إلى 16 مُصابًا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجدّ لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقال البيان: بذلك أصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصابًا، ونناشد جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فورًا.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:42 PM

تسجيل أول إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزراة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا.

وذكرت الوزارة أن المعهد الوطني للأمراض المعدية أكد أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد -19 إيجابية.

وأضافت أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته، كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص، وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020.

من جهة أخرى ارتفع عدد المُصابين المثبتين رسميًّا بفيروس كورونا في لبنان، اليوم، إلى 16 مُصابًا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجدّ لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقال البيان: بذلك أصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصابًا، ونناشد جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فورًا.

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