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المدينة.. توقف ضخ المياه لوجود شبكية بالخط الرئيس بمخطط البدراني

ستتم إعادتها السبت المقبل والذبياني يتفقد عددًا من مشاريع المياه بينبع

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة عن إيقاف ضخ المياه غدًا الخميس لمدة يومين؛ لوجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة.

وأعلنت المديرية وجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة؛ لذا وجب التنويه إلى توقف الضخ لمدة 48 ساعة بدءًا من يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحًا، على أن تتم إعادة ضخ المياه يوم السبت المقبل؛ حرصًا من المديرية على تقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر، وفي حال وجود استفسار أو شكوى يمكن الاستفادة من القنوات المخصصة للخدمة.

من ناحية أخرى تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس سلطان بن عواد الذبياني، عددًا من مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة ينبع، رافقه من خلالها المهندس ممدوح بن محمد الردادي مدير الإدارة العامة للفروع؛ استهلَّها بجولة تفقدية للمقر الرئيس لفرع خدمات المياه بمحافظة ينبع.

وقد بدأ المهندس الذبياني فور وصوله بجولة شملت عددًا من الأقسام العاملة؛ اطلع من خلالها على سير الأعمال بكافة الأقسام وما يقدم من خدمات للمراجعين، كما اطلع على عرض موجز تضمن ما شهدته محافظة ينبع من مشاريع وما يجري تنفيذه حاليًّا من مشاريع مياه وصرف صحي ومراحل سير العمل بها، كما اطلع أيضًا على ما تحقق إنجازه من أعمال حتى الآن، وما تحتاجه المحافظة والمراكز التابعة لها من مشاريع مستقبلية خلال المرحلة القادمة.

عقب ذلك قام الذبياني بحولة ميدانية لعدد من المشاريع بالمحافظة؛ حيث تم الوقوف على محطات ضخ مياه الصرف الصحي رقم 1 ورقم 2، كما تم الوقوف على محطة تعبئة أشياب ينبع.

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المدينة.. توقف ضخ المياه لوجود شبكية بالخط الرئيس بمخطط البدراني
سبق

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة عن إيقاف ضخ المياه غدًا الخميس لمدة يومين؛ لوجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة.

وأعلنت المديرية وجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة؛ لذا وجب التنويه إلى توقف الضخ لمدة 48 ساعة بدءًا من يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحًا، على أن تتم إعادة ضخ المياه يوم السبت المقبل؛ حرصًا من المديرية على تقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر، وفي حال وجود استفسار أو شكوى يمكن الاستفادة من القنوات المخصصة للخدمة.

من ناحية أخرى تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس سلطان بن عواد الذبياني، عددًا من مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة ينبع، رافقه من خلالها المهندس ممدوح بن محمد الردادي مدير الإدارة العامة للفروع؛ استهلَّها بجولة تفقدية للمقر الرئيس لفرع خدمات المياه بمحافظة ينبع.

وقد بدأ المهندس الذبياني فور وصوله بجولة شملت عددًا من الأقسام العاملة؛ اطلع من خلالها على سير الأعمال بكافة الأقسام وما يقدم من خدمات للمراجعين، كما اطلع على عرض موجز تضمن ما شهدته محافظة ينبع من مشاريع وما يجري تنفيذه حاليًّا من مشاريع مياه وصرف صحي ومراحل سير العمل بها، كما اطلع أيضًا على ما تحقق إنجازه من أعمال حتى الآن، وما تحتاجه المحافظة والمراكز التابعة لها من مشاريع مستقبلية خلال المرحلة القادمة.

عقب ذلك قام الذبياني بحولة ميدانية لعدد من المشاريع بالمحافظة؛ حيث تم الوقوف على محطات ضخ مياه الصرف الصحي رقم 1 ورقم 2، كما تم الوقوف على محطة تعبئة أشياب ينبع.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
06:51 PM

المدينة.. توقف ضخ المياه لوجود شبكية بالخط الرئيس بمخطط البدراني

ستتم إعادتها السبت المقبل والذبياني يتفقد عددًا من مشاريع المياه بينبع

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة عن إيقاف ضخ المياه غدًا الخميس لمدة يومين؛ لوجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة.

وأعلنت المديرية وجود شبكية بالخط الرئيس لمخطط البدراني بالمدينة المنورة؛ لذا وجب التنويه إلى توقف الضخ لمدة 48 ساعة بدءًا من يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحًا، على أن تتم إعادة ضخ المياه يوم السبت المقبل؛ حرصًا من المديرية على تقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر، وفي حال وجود استفسار أو شكوى يمكن الاستفادة من القنوات المخصصة للخدمة.

من ناحية أخرى تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس سلطان بن عواد الذبياني، عددًا من مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة ينبع، رافقه من خلالها المهندس ممدوح بن محمد الردادي مدير الإدارة العامة للفروع؛ استهلَّها بجولة تفقدية للمقر الرئيس لفرع خدمات المياه بمحافظة ينبع.

وقد بدأ المهندس الذبياني فور وصوله بجولة شملت عددًا من الأقسام العاملة؛ اطلع من خلالها على سير الأعمال بكافة الأقسام وما يقدم من خدمات للمراجعين، كما اطلع على عرض موجز تضمن ما شهدته محافظة ينبع من مشاريع وما يجري تنفيذه حاليًّا من مشاريع مياه وصرف صحي ومراحل سير العمل بها، كما اطلع أيضًا على ما تحقق إنجازه من أعمال حتى الآن، وما تحتاجه المحافظة والمراكز التابعة لها من مشاريع مستقبلية خلال المرحلة القادمة.

عقب ذلك قام الذبياني بحولة ميدانية لعدد من المشاريع بالمحافظة؛ حيث تم الوقوف على محطات ضخ مياه الصرف الصحي رقم 1 ورقم 2، كما تم الوقوف على محطة تعبئة أشياب ينبع.

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