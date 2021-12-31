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ضحايا كورونا.. 323 وفاة في ألمانيا و220 بالهند

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و150422 بعد تسجيل 41240 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111925 بعد تسجيل 323 وفاة جديدة.

الهند
أعلنت وزارة الصحة في الهند يوم الجمعة ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) إلى 34.84 مليونًا بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 16764.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 481080 بعد تسجيل 220 وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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ضحايا كورونا.. 323 وفاة في ألمانيا و220 بالهند
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و150422 بعد تسجيل 41240 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111925 بعد تسجيل 323 وفاة جديدة.

الهند
أعلنت وزارة الصحة في الهند يوم الجمعة ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) إلى 34.84 مليونًا بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 16764.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 481080 بعد تسجيل 220 وفاة جديدة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:09 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:12 AM

ضحايا كورونا.. 323 وفاة في ألمانيا و220 بالهند

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و150422 بعد تسجيل 41240 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111925 بعد تسجيل 323 وفاة جديدة.

الهند
أعلنت وزارة الصحة في الهند يوم الجمعة ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) إلى 34.84 مليونًا بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 16764.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 481080 بعد تسجيل 220 وفاة جديدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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