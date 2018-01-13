تستمر يومَيْن.. وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للإمارات

للتباحث في كل ما يتعلق بنشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات

بدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر يومين، بدعوة من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدكتور محمد مطر الكعبي.

وتفصيلاً، يعقد الوزير اجتماعات تنسيقية مع الدكتور محمد الكعبي للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بنشر قيم الإسلام السمحة، ونشر الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات فيما يخدم الشأن الإسلامي في البلدَيْن الشقيقَيْن، ويحقق الأهداف السامية لقيادة البلدين الشقيقين.

وكان معالي الوزير آل الشيخ قد وصل لمطار أبوظبي الدولي، وكان في استقباله معالي الدكتور محمد مطر الكعبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، وعدد من كبار المسئولين بالهيئة، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

ويضم الوفد المرافق لمعاليه وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، وعدد من المسؤولين.