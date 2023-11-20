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"رينارد" يعلن قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "رينارد"، عن القائمة المشاركة في كأس الخليج العربي 24.
وضمت قائمة "الأخضر" 23 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
يُذكر أن قرعة كأس الخليج العربي 24، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين.
وستنطلق منافساتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

المدير الفني للمنتخب السعودي كأس الخليج العربي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يعلن قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج
سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "رينارد"، عن القائمة المشاركة في كأس الخليج العربي 24.
وضمت قائمة "الأخضر" 23 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
يُذكر أن قرعة كأس الخليج العربي 24، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين.
وستنطلق منافساتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:50 PM

"رينارد" يعلن قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "رينارد"، عن القائمة المشاركة في كأس الخليج العربي 24.
وضمت قائمة "الأخضر" 23 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
يُذكر أن قرعة كأس الخليج العربي 24، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين.
وستنطلق منافساتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

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