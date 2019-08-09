شاهد .. براءة الأطفال ترسم لوحة الفرحة على ضيوف الرحمن بمشعر مِنى

قالوا لـ "سبق": نشعر بسعادة غامرة ونحن نقضي نسك الحج مع أطفالنا

تصوير: عامر الحسيني

شكّلت براءة الأطفال في المشاعر المقدّسة لوحة رسمت الفرح والسرور وابتسامة جسّدتها سهولة أداء نسك الحج وهم يتنقلون على أكتاف ذويهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة، وأظهر عددٌ من الصور، الأطفال بمشعر مِنى، اليوم الجمعة، وهم محمولون على الأكتاف وعلى العربات الصغيرة تعلوهم ابتسامة برّاقة تعكس شعور ذويهم بفرحة الحج.

وفي هذا السياق، قال والد الطفلة مريم ذات السنة والشهرين (باكستاني الجنسية): نشعر بسعادة وفرح ونحن نقضي نسك الحج مع أطفالنا بكل يسر متنقلين بين المشاعر المقدّسة بكل سهولة، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات أتت بجهود خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من اهتمام ومتابعة لأعمال الحج وتوفير كامل الخدمات للحجاج.

فيما قالت أم حور؛ ذات السنوات الثلاث نحج لأول مرة من أفغانستان ونلاحظ التسهيلات الميسّرة للحجاج وخدمات كبيرة تقدمها حكومة المملكة للحجاج.