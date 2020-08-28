تكليف "الحارثي" بالعلاقات العامة في "تعليم الطائف"

أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف قراراً يقضي بتكليف "محسن الحارثي" للعمل في العلاقات العامة والإعلام لمدة عام.
ويعمل "الحارثي" مدير تحرير صحيفة "الراية" الإلكترونية بالمنطقة الغربية.
أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف قراراً يقضي بتكليف "محسن الحارثي" للعمل في العلاقات العامة والإعلام لمدة عام.
ويعمل "الحارثي" مدير تحرير صحيفة "الراية" الإلكترونية بالمنطقة الغربية.
أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف قراراً يقضي بتكليف "محسن الحارثي" للعمل في العلاقات العامة والإعلام لمدة عام.
ويعمل "الحارثي" مدير تحرير صحيفة "الراية" الإلكترونية بالمنطقة الغربية.
أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف قراراً يقضي بتكليف "محسن الحارثي" للعمل في العلاقات العامة والإعلام لمدة عام.
ويعمل "الحارثي" مدير تحرير صحيفة "الراية" الإلكترونية بالمنطقة الغربية.