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جامعة الملك سعود تنظم فعالية "مخيم التسويق الإلكتروني" لتدريب الطلاب

تستهدف تعليم الطلاب مهارات التجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات اللازمة

نظّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود -ممثلة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين- فعاليات مخيم التسويق الإلكتروني، الذي رعاه رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، وبحضور وكيل الشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي وعدد من العمداء ووكلاء العمادة.

وتم عقد ورشتيْ عمل بهذه المناسبة، كانت الأولى عن خطوات إنشاء المتجر الإلكتروني، والثانية حملت عنوان تحدي الابتكار.

جدير بالذكر أن هذا الفعالية الثقافية التعليمية تستمر لمدة يومين، ويهدف من خلالها هذا البرنامج إلى إدخال الطلاب والطالبات إلى سوق العمل الإلكتروني، وتبادل الخبرات وتطوير المهارات التسويقية لطلبة الجامعة، وإيجاد بيئة تفاعلية تعليمية بقالب عائلي حميم يُمكّن طلبة الجامعة من تعلم مهارات التسويق والتجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات ومعرفة مكامن الخطأ وتعديلها، من أهل الخبرة في هذا المجال.

من جهة أخرى نظّمت العمادة أيضًا -ممثلة في الشراكة الطلابية- مبادرةً أطلقت عليها (بريق نور)، رعاها عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي؛ حيث تم فيها استضافة عدد من أبناء جمعيتيْ "إنسان" و"كيان" للأيتام، وبمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ومجلس شؤون الأسرة، وجاء تنظيم هذه الفعالية من خلال فكرة أحد طلاب كلية الطب الطالب عبدالعزيز العبدالكريم.

وتهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي فعال، وزيادة الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفيًّا، وتقديم المعلومات الصحية التثقيفية، وبناء منظومة معرفية صحية لتكون مرجعًا لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

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جامعة الملك سعود تنظم فعالية "مخيم التسويق الإلكتروني" لتدريب الطلاب
سبق

نظّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود -ممثلة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين- فعاليات مخيم التسويق الإلكتروني، الذي رعاه رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، وبحضور وكيل الشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي وعدد من العمداء ووكلاء العمادة.

وتم عقد ورشتيْ عمل بهذه المناسبة، كانت الأولى عن خطوات إنشاء المتجر الإلكتروني، والثانية حملت عنوان تحدي الابتكار.

جدير بالذكر أن هذا الفعالية الثقافية التعليمية تستمر لمدة يومين، ويهدف من خلالها هذا البرنامج إلى إدخال الطلاب والطالبات إلى سوق العمل الإلكتروني، وتبادل الخبرات وتطوير المهارات التسويقية لطلبة الجامعة، وإيجاد بيئة تفاعلية تعليمية بقالب عائلي حميم يُمكّن طلبة الجامعة من تعلم مهارات التسويق والتجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات ومعرفة مكامن الخطأ وتعديلها، من أهل الخبرة في هذا المجال.

من جهة أخرى نظّمت العمادة أيضًا -ممثلة في الشراكة الطلابية- مبادرةً أطلقت عليها (بريق نور)، رعاها عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي؛ حيث تم فيها استضافة عدد من أبناء جمعيتيْ "إنسان" و"كيان" للأيتام، وبمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ومجلس شؤون الأسرة، وجاء تنظيم هذه الفعالية من خلال فكرة أحد طلاب كلية الطب الطالب عبدالعزيز العبدالكريم.

وتهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي فعال، وزيادة الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفيًّا، وتقديم المعلومات الصحية التثقيفية، وبناء منظومة معرفية صحية لتكون مرجعًا لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:23 AM

جامعة الملك سعود تنظم فعالية "مخيم التسويق الإلكتروني" لتدريب الطلاب

تستهدف تعليم الطلاب مهارات التجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود -ممثلة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين- فعاليات مخيم التسويق الإلكتروني، الذي رعاه رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، وبحضور وكيل الشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي وعدد من العمداء ووكلاء العمادة.

وتم عقد ورشتيْ عمل بهذه المناسبة، كانت الأولى عن خطوات إنشاء المتجر الإلكتروني، والثانية حملت عنوان تحدي الابتكار.

جدير بالذكر أن هذا الفعالية الثقافية التعليمية تستمر لمدة يومين، ويهدف من خلالها هذا البرنامج إلى إدخال الطلاب والطالبات إلى سوق العمل الإلكتروني، وتبادل الخبرات وتطوير المهارات التسويقية لطلبة الجامعة، وإيجاد بيئة تفاعلية تعليمية بقالب عائلي حميم يُمكّن طلبة الجامعة من تعلم مهارات التسويق والتجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات ومعرفة مكامن الخطأ وتعديلها، من أهل الخبرة في هذا المجال.

من جهة أخرى نظّمت العمادة أيضًا -ممثلة في الشراكة الطلابية- مبادرةً أطلقت عليها (بريق نور)، رعاها عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي؛ حيث تم فيها استضافة عدد من أبناء جمعيتيْ "إنسان" و"كيان" للأيتام، وبمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ومجلس شؤون الأسرة، وجاء تنظيم هذه الفعالية من خلال فكرة أحد طلاب كلية الطب الطالب عبدالعزيز العبدالكريم.

وتهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي فعال، وزيادة الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأيتام، وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفيًّا، وتقديم المعلومات الصحية التثقيفية، وبناء منظومة معرفية صحية لتكون مرجعًا لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.

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