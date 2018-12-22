"الزكاة " توقّع اتفاقيات مع 5 شركات من مشغلي مناطق الإيداع وإعادة التصدير

بهدف تعزيز وتمكين الخدمات اللوجستية وفق الضوابط الجمركية في تلك المناطق

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقيات تعاون مع 5 شركات من مشغلي مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المملكة، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومسؤولي تلك الشركات.

وجرى توقيع الاتفاقيات مع شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، والشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية، والشركة العربية للصهاريج المحدودة، والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات، والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير المحدودة.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز وتمكين الخدمات اللوجستية وفق الضوابط الجمركية في تلك المناطق الواقعة في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء ينبع التجاري، ومطار الملك فهد الدولي؛ وذلك بما يحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية متميزة وعالية الجودة، إلى جانب إدراكها لأهمية مناطق الإيداع ودورها في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.

يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بادرت خلال المرحلة الماضية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ؛ حيث يسهم ذلك في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.