فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-05
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
03:59 PM
فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.