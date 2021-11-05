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فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
03:59 PM

فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

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