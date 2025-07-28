لوحات تحذيرية بنقاط الفرز على مداخل مكة تتضمن عقوبات نقل المخالفين

تطبيق قرار منع بدخول مكة لمن لا يملك تصريح حج إذا كان يرتدي الإحرام منتصف الليلة

نشرت الجهات الأمنية عددًا من اللوحات التحذيرية في نقاط الفرز الواقعة على مداخل العاصمة المقدسة، حذرت فيها من مخالفة نقل الحجاج غير النظاميين، وشددت على تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وشملت اللافتات تحذيرات وعقوبات للمرة الأولى، منها أن على مَن يتم ضبطه للمرة الأولى ينقل أشخاصًا لا يحملون تصريح حج غرامة 10 آلاف ريال والسجن 15 يومًا، والمرة الثانية 25 ألف ريال والسجن شهرًا، والمرة الثالثة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عن كل راكب لا يحمل تصريح حج.

كما تضمنت التحذيرات ترحيل الشخص المقيم بعد تطبيق العقوبات والغرامات، ومنعه من دخول البلاد، مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في نقل المخالفين.

وتشهد حدود العاصمة المقدسة والطرق المؤدية لها وجودًا مكثفًا لرجال الأمن مع انتشار لدوريات أمن الطرق على الطرق السريعة. ويتولى رجال الأمن فرز المركبات، والتأكد من وجود هوية صادرة من مكة المكرمة للمقيم، أو تصريح دخول مكة.

كما يتم منتصف ليلة السبت تطبيق قرار إمارة منطقة مكة المكرمة بعدم السماح بدخول العاصمة المقدسة لمن لا يملك تصريح حج إذا كان يرتدي الإحرام من المواطنين.