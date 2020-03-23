إيران.. ارتفاع ضحايا تعاطي الكحول المغشوش إلى 225 شخصًا

في 13 محافظة إيرانية.. وحوادث مشابهة تخلّف إصابات بالتسمم

ارتفع عدد قتلى تناول الكحول المغشوش "كوقاية من فيروس كورونا" إلى 225 في 13 محافظة إيرانية.

ووفق "روسيا اليوم"، تأتي هذه الحادثة بعد حوادث مماثلة وقعت خلال الشهر الجاري جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتلى وإصابات بالتسمم.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685، والمصابين إلى 21638 شخصًا.