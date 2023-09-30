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زعموا حملها "أداة حادة".. إسرائيل تقتل فلسطينية قُرب الحرم القدسي!

ادعاء بمحاولة طعن عناصر شرطية والنتيجة "إطلاق نار وتأكيد وفاة"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة، تم "تحييدها".

ووفق بيان للشرطة؛ فإن المرأة التي كانت تحمل "أداة حادة"، حاولت طعن عناصر من الشرطة في أحد الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجِمة، وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها". وأكد البيان عدم إصابة أي عنصر من الشرطة في محاولة الهجوم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، قال البيان: إن المرأة البالغة 30 عامًا والتي لم تحدد هويتها بعدُ، خرجت من باحات الحرم القدسي قبل اقترابها من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تنتشر على كل مداخل باحات الحرم القدسي.

وكانت باحات المسجد الأقصى، قد شهدت في مايو، توترًا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أعقبته اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد قُتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمات أمنية في الضفة الغربية؛ وفق مسؤولين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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زعموا حملها "أداة حادة".. إسرائيل تقتل فلسطينية قُرب الحرم القدسي!
سبق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة، تم "تحييدها".

ووفق بيان للشرطة؛ فإن المرأة التي كانت تحمل "أداة حادة"، حاولت طعن عناصر من الشرطة في أحد الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجِمة، وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها". وأكد البيان عدم إصابة أي عنصر من الشرطة في محاولة الهجوم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، قال البيان: إن المرأة البالغة 30 عامًا والتي لم تحدد هويتها بعدُ، خرجت من باحات الحرم القدسي قبل اقترابها من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تنتشر على كل مداخل باحات الحرم القدسي.

وكانت باحات المسجد الأقصى، قد شهدت في مايو، توترًا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أعقبته اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد قُتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمات أمنية في الضفة الغربية؛ وفق مسؤولين.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:38 AM

زعموا حملها "أداة حادة".. إسرائيل تقتل فلسطينية قُرب الحرم القدسي!

ادعاء بمحاولة طعن عناصر شرطية والنتيجة "إطلاق نار وتأكيد وفاة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة، تم "تحييدها".

ووفق بيان للشرطة؛ فإن المرأة التي كانت تحمل "أداة حادة"، حاولت طعن عناصر من الشرطة في أحد الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجِمة، وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها". وأكد البيان عدم إصابة أي عنصر من الشرطة في محاولة الهجوم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، قال البيان: إن المرأة البالغة 30 عامًا والتي لم تحدد هويتها بعدُ، خرجت من باحات الحرم القدسي قبل اقترابها من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تنتشر على كل مداخل باحات الحرم القدسي.

وكانت باحات المسجد الأقصى، قد شهدت في مايو، توترًا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أعقبته اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد قُتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمات أمنية في الضفة الغربية؛ وفق مسؤولين.

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