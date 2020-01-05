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المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

تعدّه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندّد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وتؤكّد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي؛ كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

المملكة العربية السعودية البرلمان التركي ليبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي
سبق

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندّد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وتؤكّد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي؛ كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:21 AM

المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

تعدّه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,854

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندّد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وتؤكّد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي؛ كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

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