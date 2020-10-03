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اعتدوا على الحارس وقيّدوه.. الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة

الغامدي: قيمة المسروقات 200 ألف ريال.. سيُحالون إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة بشرطة محافظة جدة تمكّنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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اعتدوا على الحارس وقيّدوه.. الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة بشرطة محافظة جدة تمكّنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:58 PM

اعتدوا على الحارس وقيّدوه.. الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة

الغامدي: قيمة المسروقات 200 ألف ريال.. سيُحالون إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرَّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة بشرطة محافظة جدة تمكّنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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