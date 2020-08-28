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وزير التعليم: على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل الدخول لمنصة "مدرستي"

أكد أن حضور المعلمين والمعلمات إلزامي للمنصة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه من الضروري لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي"، والتي ستحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضياً عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتي يشعر وكأنه في المدرسة.

وأضاف: أن "حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي للمنصة"، لافتًا إلى أن سبب تحديد بدء الدراسة للصفوف الأولية عند الساعة 3 مساءً لضمان وجود أحد أطراف الأسرة للمتابعة.

وكشف وزير التعليم عن سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد، وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف: أن "هذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعدًا عن النور في نهاية النفق، وإنْ كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله".

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة، وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل الدخول لمنصة "مدرستي"
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه من الضروري لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي"، والتي ستحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضياً عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتي يشعر وكأنه في المدرسة.

وأضاف: أن "حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي للمنصة"، لافتًا إلى أن سبب تحديد بدء الدراسة للصفوف الأولية عند الساعة 3 مساءً لضمان وجود أحد أطراف الأسرة للمتابعة.

وكشف وزير التعليم عن سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد، وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف: أن "هذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعدًا عن النور في نهاية النفق، وإنْ كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله".

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة، وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
09:50 PM

وزير التعليم: على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل الدخول لمنصة "مدرستي"

أكد أن حضور المعلمين والمعلمات إلزامي للمنصة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
8,547

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه من الضروري لبس الطالب للزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي"، والتي ستحاكي الفصول في المدارس الاعتيادية افتراضياً عن بعد، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتي يشعر وكأنه في المدرسة.

وأضاف: أن "حضور المعلمين والمعلمات والطلاب إلزامي للمنصة"، لافتًا إلى أن سبب تحديد بدء الدراسة للصفوف الأولية عند الساعة 3 مساءً لضمان وجود أحد أطراف الأسرة للمتابعة.

وكشف وزير التعليم عن سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد، وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف: أن "هذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعدًا عن النور في نهاية النفق، وإنْ كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله".

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة، وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

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