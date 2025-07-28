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"البكري" يعاني الزهايمر خرج من منزله بجنوب جدة ولم يعد منذ 3 أيام

الأجهزة الأمنية تواصل جهود البحث عنه.. وأقاربه يناشدون مساعدة القراء

تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود السبعيني المواطن مناجي محمد بكري، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح أول أمس بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال ابن شقيقه "عبدالله" إن عمه المفقود "مناجي" (80 عامًا) فقد صباح يوم أول أمس الخميس، بعد خروجه من المنزل بحي الكرنتينة بجنوب جدة، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأشار إلى أن عمه يعاني بسبب النسيان، وهو مصاب بداء السكري، وخطواته بطيئة وكان يرتدي ثوبًا لونه زيتي ويضع الشماغ على كتفه باستمرار.

وأضاف المواطن أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم الشرطة. وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0548580161.

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"البكري" يعاني الزهايمر خرج من منزله بجنوب جدة ولم يعد منذ 3 أيام
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود السبعيني المواطن مناجي محمد بكري، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح أول أمس بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال ابن شقيقه "عبدالله" إن عمه المفقود "مناجي" (80 عامًا) فقد صباح يوم أول أمس الخميس، بعد خروجه من المنزل بحي الكرنتينة بجنوب جدة، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأشار إلى أن عمه يعاني بسبب النسيان، وهو مصاب بداء السكري، وخطواته بطيئة وكان يرتدي ثوبًا لونه زيتي ويضع الشماغ على كتفه باستمرار.

وأضاف المواطن أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم الشرطة. وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0548580161.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:36 AM

"البكري" يعاني الزهايمر خرج من منزله بجنوب جدة ولم يعد منذ 3 أيام

الأجهزة الأمنية تواصل جهود البحث عنه.. وأقاربه يناشدون مساعدة القراء

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سعود الدعجاني - جدة
2
5,018

تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود السبعيني المواطن مناجي محمد بكري، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح أول أمس بعد خروجه من منزله بأحد أحياء جنوب جدة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال ابن شقيقه "عبدالله" إن عمه المفقود "مناجي" (80 عامًا) فقد صباح يوم أول أمس الخميس، بعد خروجه من المنزل بحي الكرنتينة بجنوب جدة، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأشار إلى أن عمه يعاني بسبب النسيان، وهو مصاب بداء السكري، وخطواته بطيئة وكان يرتدي ثوبًا لونه زيتي ويضع الشماغ على كتفه باستمرار.

وأضاف المواطن أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم الشرطة. وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0548580161.

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