النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

صُنعا بأمريكا ويُجربان في أستراليا.. "الصحة العالمية" ترخص باختبار لقاحين لـ"كورونا"

يجري التثبُّت من صلاحيتهما للاستخدام البشري

بدأ علماء في أستراليا اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو مليون إنسان حول العالم، وتسبب في أكثر من 47 ألف حالة وفاة؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأعطت منظمة الصحة العالمية، الضوء الأخضر للباحثين لإجراء الاختبارات الحيوانية على اللقاحين اللذين صنعتهما جامعة أكسفورد وشركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية.

وتقيم وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ما إذا كان اللقاحان يعملان، وما إذا كانا آمنين للاستخدام البشري.

واختُبر اللقاحان في الولايات المتحدة الشهر الماضي على البشر، لكن لم يُختبرا على الحيوانات.

وأشار عضو منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية، الدكتور روب غرينفيل، للصحفيين؛ أنه عادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين للوصول إلى هذه النقطة، لكن جرى تقليص ذلك إلى بضعة أشهر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
صُنعا بأمريكا ويُجربان في أستراليا.. "الصحة العالمية" ترخص باختبار لقاحين لـ"كورونا"
سبق

بدأ علماء في أستراليا اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو مليون إنسان حول العالم، وتسبب في أكثر من 47 ألف حالة وفاة؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأعطت منظمة الصحة العالمية، الضوء الأخضر للباحثين لإجراء الاختبارات الحيوانية على اللقاحين اللذين صنعتهما جامعة أكسفورد وشركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية.

وتقيم وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ما إذا كان اللقاحان يعملان، وما إذا كانا آمنين للاستخدام البشري.

واختُبر اللقاحان في الولايات المتحدة الشهر الماضي على البشر، لكن لم يُختبرا على الحيوانات.

وأشار عضو منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية، الدكتور روب غرينفيل، للصحفيين؛ أنه عادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين للوصول إلى هذه النقطة، لكن جرى تقليص ذلك إلى بضعة أشهر.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:42 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:47 PM

صُنعا بأمريكا ويُجربان في أستراليا.. "الصحة العالمية" ترخص باختبار لقاحين لـ"كورونا"

يجري التثبُّت من صلاحيتهما للاستخدام البشري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,286

بدأ علماء في أستراليا اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو مليون إنسان حول العالم، وتسبب في أكثر من 47 ألف حالة وفاة؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأعطت منظمة الصحة العالمية، الضوء الأخضر للباحثين لإجراء الاختبارات الحيوانية على اللقاحين اللذين صنعتهما جامعة أكسفورد وشركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية.

وتقيم وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ما إذا كان اللقاحان يعملان، وما إذا كانا آمنين للاستخدام البشري.

واختُبر اللقاحان في الولايات المتحدة الشهر الماضي على البشر، لكن لم يُختبرا على الحيوانات.

وأشار عضو منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية، الدكتور روب غرينفيل، للصحفيين؛ أنه عادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين للوصول إلى هذه النقطة، لكن جرى تقليص ذلك إلى بضعة أشهر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,809
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,713
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,447
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,837

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة