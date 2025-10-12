أعضاء هيئة الصحفيين بمكة يقومون بزيارة لـ"معرض القمة"

اطلعوا على محتوياته ومكوناته السبعة في 13 منطقة إدارية

تصوير: بدر العتيبي

أشاد أعضاء فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة؛ بمعرض القمة الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها عددٌ من أعضاء فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة، لمعرض القمة مساء اليوم؛ اطلعوا خلالها على محتويات المعرض ومكوناته السبعة بداية من القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة فهد الإحيوي: سعدنا بهذه الزيارة للمعرض الفريد من نوعه في مكة والذي يحكي التاريخ المكي من خلال صور لأبرز جبالها وقممها المرتبط بعضها بالسيرة النبوية، إلى جانب صور بانورامية لوطننا الغالي وما يحتضنه من شواهد وقمم سعودية ومعلومات ثرية عن أطهر البقاع؛ مكة المكرمة على وجه الخصوص وباقي مناطق المملكة.

وأوضح "الإحيوي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة فرع الهيئة بمكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين، كما سعدنا بما شاهدناه من مضامين وشواهد سعودية تاريخية وللقمم الراسخة في مختلف مناطق هذه البلاد الطاهرة والتي أبرزها المعرض بهذه المناسبة العزيزة على أبناء هذا الوطن المعطاء والتي أرسى فيها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - دعائم هذه البلاد على الكتاب والسنة وسار على نهجه أبناؤه البررة إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله؛ مقدمًا شكره للكوادر الوطنية المتميزة القائمة على المعرض بقيادة الشيخ منصور العامر على طرح وآلية عرض محتوياته وسردها بأسلوب رائع وجذاب.

من جانب آخر عبّر المدير العام لجمعية هدية الحاج والمعتمر الأستاذ منصور العامر عن شكره لأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة على تشريفهم وزيارتهم لمعرض القمة الذي تقيمه الجمعية، مثنيًا على دور الوسائل الإعلامية في تغطية المعرض منذ الافتتاح والتعريف بمحطاته السبع.