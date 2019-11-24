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"العدل": 3690 دعوى نفقة خلال العام.. والحسم خلال 22 يوماً

قالت: تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية

كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، حيث بلغ نحو 3690 دعوى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجلسات التي عُقِدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.

وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": 3690 دعوى نفقة خلال العام.. والحسم خلال 22 يوماً
سبق

كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، حيث بلغ نحو 3690 دعوى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجلسات التي عُقِدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.

وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:37 PM

"العدل": 3690 دعوى نفقة خلال العام.. والحسم خلال 22 يوماً

قالت: تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، حيث بلغ نحو 3690 دعوى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجلسات التي عُقِدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.

وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.

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