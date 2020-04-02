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#الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون

كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة والقلق على مستقبليها

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، مبينةً أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة.

وكشفت الجمارك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" أنه تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت: عُثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، وتم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص داخل #المملكة.

الجمارك السعودية إحباط تهريب الكبتاجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون
سبق

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، مبينةً أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة.

وكشفت الجمارك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" أنه تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت: عُثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، وتم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص داخل #المملكة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:18 PM

#الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون

كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة والقلق على مستقبليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، مبينةً أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة.

وكشفت الجمارك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" أنه تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت: عُثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، وتم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص داخل #المملكة.

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