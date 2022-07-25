جوازات منفذ حالة عمار بتبوك تستقبل طلائع ضيوف الرحمن

الموسم يتميز بإمكانيات بشرية مطعمة بـ"نسائية" لإنهاء الإجراءات

باشرت الجوازات مهامها المعتادة سنوياً باستقبال ضيوف الرحمن بعدما تم تجهيز إمكانيات بشرية مطعمة بعناصر نسائية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تسهم من خلال هذه النظم المتطورة في سرعة إنهاء إجراءات الحاج بكل يسر وسهولة وبسرعة.

الجوازات تعمل في قلب منظومة العمل الحكومي لكافة قطاعات الدولة من أجهزة أمنية وحكومية التي تنهض بواجباتها بمتابعة وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين.

وقال مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني: إن الجوازات وفرت أطقم عمل وخطة لإنجاز المطلوب على أتم وجه بمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس لجنة أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

وقد تميز هذا الموسم بما توفر من تقنية عالية لخدمة حجاج بيت الله بتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبمتابعة سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، داعياً الله لضيوف الرحمن بقبول أعمالهم، وأن يلتزموا بإرشادات وتعليمات الدولة ليتمكنوا من أداء حجهم بكل يسر وسهولة.