قنصلية المملكة في "قوانجو" الصينية تنظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89

بحضور عدد كبير من المسؤولين الصينيين

أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة اليوم في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين الصينيين في مقاطعة غوانغ دونغ يتقدمهم نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في مقاطعة غوانغ دونغ، Wang Xue Cheng، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في مدينة قوانجو Yu Shaowen، ونائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية بالحكومة الشعبية في مقاطعة غوانغ دونغ Luo Jun، ونائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية بالحكومة الشعبية لمدينة قوانجو Huang Suiwen، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية والقناصل العامين المُعتمدين، وعدد كبير من المواطنين والطلبة السعوديين.

وألقى القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن، كلمة بتلك المناسبة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن" في كلمته: "لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحة المملكة الشاسعة وفي مختلف القطاعات والمجالات شكلت في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في المكان الذي يليق بها مع الدول المتقدمة".

وذكّر بدور المملكة الفاعل والمؤثر وسياستها النشطة على كافة الأصعدة في استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار الذي تستند عليه في سياستها الخارجية، مع استمرار جهودها الكبيرة والرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية إلى مختلف الدول حول العالم للإسهام في تخفيف معاناة شعوبها جراء الكوارث والأزمات دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي.

وأشاد بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها وما قامت به من خطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، منوهاً بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة على كافة الأصعدة، والتي تعتبر علاقة إستراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف صور التعاون فيما بينهما، في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.