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أمير الشرقية: لن يُهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاص

هنأ القائمين على تنظيم مهرجان الساحل الشرقي

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأنه لن يهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاصاً به وسيكون بإذن الله هناك متحف على مستوى المنطقة الشرقية فالتراث يجب أن يحفظ بشكل مدروس بعناية ليس ارتجالاً.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم القائمين على مهرجان الساحل الشرقي على النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته السادسة التي اختتمت مؤخرا على كورنيش الدمام. بأن الأرقام أرقام عالية منذ أن بدأ هذا المهرجان ونحن نرى التطور المتواصل والتحديث المستمر.

وبين الأمير سعود بن نايف أن المنطقة بكل مافيها من موروثات وأماكن وثقافات وتاريخ قديم جداً يجب أن تحظى بكل هذه الأمور وأن توضع كلها في بوتقة واحدة وأن يكون الموجود يظم في ثنياه كل هذه المواريث سواء كانت الساحلية أو البرية أو أي موروث زراعي أو له صلة في المنطقة.

وأضاف أن مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية معني بأمور كثيرة ولا نستطيع أن نختزل الموروث في المنطقة الشرقية في المهرجانات الساحلية فقط حيث أن هناك مهرجانات أخرى حصلت على جوائز كانت محل تقدير الجميع.

من جهته قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان بأن المنطقة الشرقية شهدت ، خلال الأسبوع الماضي مهرجان الساحل الشرقي السادس متضمناً فعاليات وبرامج سياحية وتراثية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية.

وشهد اللقاء مداخلتين للدكتور جاسم الياقوت الإعلامي والخبير بالتراث البحري وعبدالوهاب الغنيم صاحب متحف الفلوة والجوهرة والمهتم بالتراث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية: لن يُهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاص
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأنه لن يهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاصاً به وسيكون بإذن الله هناك متحف على مستوى المنطقة الشرقية فالتراث يجب أن يحفظ بشكل مدروس بعناية ليس ارتجالاً.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم القائمين على مهرجان الساحل الشرقي على النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته السادسة التي اختتمت مؤخرا على كورنيش الدمام. بأن الأرقام أرقام عالية منذ أن بدأ هذا المهرجان ونحن نرى التطور المتواصل والتحديث المستمر.

وبين الأمير سعود بن نايف أن المنطقة بكل مافيها من موروثات وأماكن وثقافات وتاريخ قديم جداً يجب أن تحظى بكل هذه الأمور وأن توضع كلها في بوتقة واحدة وأن يكون الموجود يظم في ثنياه كل هذه المواريث سواء كانت الساحلية أو البرية أو أي موروث زراعي أو له صلة في المنطقة.

وأضاف أن مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية معني بأمور كثيرة ولا نستطيع أن نختزل الموروث في المنطقة الشرقية في المهرجانات الساحلية فقط حيث أن هناك مهرجانات أخرى حصلت على جوائز كانت محل تقدير الجميع.

من جهته قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان بأن المنطقة الشرقية شهدت ، خلال الأسبوع الماضي مهرجان الساحل الشرقي السادس متضمناً فعاليات وبرامج سياحية وتراثية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية.

وشهد اللقاء مداخلتين للدكتور جاسم الياقوت الإعلامي والخبير بالتراث البحري وعبدالوهاب الغنيم صاحب متحف الفلوة والجوهرة والمهتم بالتراث

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:33 PM

أمير الشرقية: لن يُهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاص

هنأ القائمين على تنظيم مهرجان الساحل الشرقي

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حامد العلي - الدمام
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أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأنه لن يهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاصاً به وسيكون بإذن الله هناك متحف على مستوى المنطقة الشرقية فالتراث يجب أن يحفظ بشكل مدروس بعناية ليس ارتجالاً.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم القائمين على مهرجان الساحل الشرقي على النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته السادسة التي اختتمت مؤخرا على كورنيش الدمام. بأن الأرقام أرقام عالية منذ أن بدأ هذا المهرجان ونحن نرى التطور المتواصل والتحديث المستمر.

وبين الأمير سعود بن نايف أن المنطقة بكل مافيها من موروثات وأماكن وثقافات وتاريخ قديم جداً يجب أن تحظى بكل هذه الأمور وأن توضع كلها في بوتقة واحدة وأن يكون الموجود يظم في ثنياه كل هذه المواريث سواء كانت الساحلية أو البرية أو أي موروث زراعي أو له صلة في المنطقة.

وأضاف أن مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية معني بأمور كثيرة ولا نستطيع أن نختزل الموروث في المنطقة الشرقية في المهرجانات الساحلية فقط حيث أن هناك مهرجانات أخرى حصلت على جوائز كانت محل تقدير الجميع.

من جهته قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان بأن المنطقة الشرقية شهدت ، خلال الأسبوع الماضي مهرجان الساحل الشرقي السادس متضمناً فعاليات وبرامج سياحية وتراثية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية.

وشهد اللقاء مداخلتين للدكتور جاسم الياقوت الإعلامي والخبير بالتراث البحري وعبدالوهاب الغنيم صاحب متحف الفلوة والجوهرة والمهتم بالتراث

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