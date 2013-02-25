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"جمعية روماتيزم" تفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالعالم العربي

ضمن فئة المؤسسات الصغيرة.. وضمت الجائزة 23 فائزًا من 11 دولة عربية

حصدت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، للدورة الثانية 2019 – 2020م، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وضمت الجائزة 23 فائزاً من 11 دولة عربية، وتعتبر أحد أنشطة المؤسسة، حيث صـــدرت الموافقة الكريمة من خــادم الحرميــن الشريفيــــن، المـــلك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إطلاقها على مستـوى الـوطن العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد بن أحمد حمزة عمير، إن الجمعية تصدرت قائمة الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي، ضمن فئة المؤسسات الصغيرة وفق "9" معايير متنوعة منها القيادة، التخطيط الاستراتيجي الموارد البشرية، العمليات، وخدمات المستفيدين، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل الله تعالى، ثم نتيجة الجهود المتجددة والفاعلة لفريق العمل بالجمعية، ووضع بصمة نوعيّة سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبيّن الدكتور "عمير" أن الجائزة تعتبر إضافة حقيقية للجوائز التي حصدتها الجمعية خلال الفترة المنصرمة، والتي من أبرزها جائزة الأميرة عبير بنت عبدالله للشراكة المجتمعية بالدول العربية، وجائزة التميّز الطبي الدولية للمسؤوليّة المجتمعيّة للعام 2020م؛ وذلك لقاء الكفاءة والفعالية في الأداء الخيري بصورة عامة، وخدمة مرضى الروماتيزم على وجه الخصوص، لا سيما خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الدكتور "عمير" أنه على الرغم من أنّ عمر الجمعية لم يتجاوز الخمس سنوات، إلا أنها عملها بشكل دؤوب ومتواصل من أجل تحقيق جودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم، عبر عدد من المسارات الطبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والنفسيّة، أسهمت في التفاف المانحين والداعمين حولها، وفقاً لمعايير الشفافية والجودة في الأداء الخيري والإنساني.

وثمن "عمير" جهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد في دعم وتشجيع الجمعيات المتميّزة عربياً، وإبراز جهود القطاع غير الربحي بما يسهم في الارتقاء بجودة أدائها وكفاءتها، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء المؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاقه ورعايته الجائزة وفعالياتها.

وبارك الدكتور عمير للمؤسسات والجمعيات الفائزة بالجائزة عبر فئاتها الثلاث الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، متمنياً لها دوام التوفيق في خدمة المجتمع.

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جمعية روماتيزم" تفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالعالم العربي
سبق

حصدت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، للدورة الثانية 2019 – 2020م، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وضمت الجائزة 23 فائزاً من 11 دولة عربية، وتعتبر أحد أنشطة المؤسسة، حيث صـــدرت الموافقة الكريمة من خــادم الحرميــن الشريفيــــن، المـــلك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إطلاقها على مستـوى الـوطن العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد بن أحمد حمزة عمير، إن الجمعية تصدرت قائمة الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي، ضمن فئة المؤسسات الصغيرة وفق "9" معايير متنوعة منها القيادة، التخطيط الاستراتيجي الموارد البشرية، العمليات، وخدمات المستفيدين، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل الله تعالى، ثم نتيجة الجهود المتجددة والفاعلة لفريق العمل بالجمعية، ووضع بصمة نوعيّة سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبيّن الدكتور "عمير" أن الجائزة تعتبر إضافة حقيقية للجوائز التي حصدتها الجمعية خلال الفترة المنصرمة، والتي من أبرزها جائزة الأميرة عبير بنت عبدالله للشراكة المجتمعية بالدول العربية، وجائزة التميّز الطبي الدولية للمسؤوليّة المجتمعيّة للعام 2020م؛ وذلك لقاء الكفاءة والفعالية في الأداء الخيري بصورة عامة، وخدمة مرضى الروماتيزم على وجه الخصوص، لا سيما خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الدكتور "عمير" أنه على الرغم من أنّ عمر الجمعية لم يتجاوز الخمس سنوات، إلا أنها عملها بشكل دؤوب ومتواصل من أجل تحقيق جودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم، عبر عدد من المسارات الطبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والنفسيّة، أسهمت في التفاف المانحين والداعمين حولها، وفقاً لمعايير الشفافية والجودة في الأداء الخيري والإنساني.

وثمن "عمير" جهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد في دعم وتشجيع الجمعيات المتميّزة عربياً، وإبراز جهود القطاع غير الربحي بما يسهم في الارتقاء بجودة أدائها وكفاءتها، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء المؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاقه ورعايته الجائزة وفعالياتها.

وبارك الدكتور عمير للمؤسسات والجمعيات الفائزة بالجائزة عبر فئاتها الثلاث الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، متمنياً لها دوام التوفيق في خدمة المجتمع.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
03:22 PM

"جمعية روماتيزم" تفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالعالم العربي

ضمن فئة المؤسسات الصغيرة.. وضمت الجائزة 23 فائزًا من 11 دولة عربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، للدورة الثانية 2019 – 2020م، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وضمت الجائزة 23 فائزاً من 11 دولة عربية، وتعتبر أحد أنشطة المؤسسة، حيث صـــدرت الموافقة الكريمة من خــادم الحرميــن الشريفيــــن، المـــلك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إطلاقها على مستـوى الـوطن العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد بن أحمد حمزة عمير، إن الجمعية تصدرت قائمة الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي، ضمن فئة المؤسسات الصغيرة وفق "9" معايير متنوعة منها القيادة، التخطيط الاستراتيجي الموارد البشرية، العمليات، وخدمات المستفيدين، حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل الله تعالى، ثم نتيجة الجهود المتجددة والفاعلة لفريق العمل بالجمعية، ووضع بصمة نوعيّة سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبيّن الدكتور "عمير" أن الجائزة تعتبر إضافة حقيقية للجوائز التي حصدتها الجمعية خلال الفترة المنصرمة، والتي من أبرزها جائزة الأميرة عبير بنت عبدالله للشراكة المجتمعية بالدول العربية، وجائزة التميّز الطبي الدولية للمسؤوليّة المجتمعيّة للعام 2020م؛ وذلك لقاء الكفاءة والفعالية في الأداء الخيري بصورة عامة، وخدمة مرضى الروماتيزم على وجه الخصوص، لا سيما خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الدكتور "عمير" أنه على الرغم من أنّ عمر الجمعية لم يتجاوز الخمس سنوات، إلا أنها عملها بشكل دؤوب ومتواصل من أجل تحقيق جودة حياة أفضل لمرضى الروماتيزم، عبر عدد من المسارات الطبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والنفسيّة، أسهمت في التفاف المانحين والداعمين حولها، وفقاً لمعايير الشفافية والجودة في الأداء الخيري والإنساني.

وثمن "عمير" جهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد في دعم وتشجيع الجمعيات المتميّزة عربياً، وإبراز جهود القطاع غير الربحي بما يسهم في الارتقاء بجودة أدائها وكفاءتها، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء المؤسسة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاقه ورعايته الجائزة وفعالياتها.

وبارك الدكتور عمير للمؤسسات والجمعيات الفائزة بالجائزة عبر فئاتها الثلاث الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، متمنياً لها دوام التوفيق في خدمة المجتمع.

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