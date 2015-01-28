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"وأخذت الشيخ الرعدة".. "الحصيني" مبشرًا بـ"ممطرة": هو "البلدة" مورق محرق!

قال: النجم الثاني من الشبط خامس طوالع الشتاء.. 13 يومًا وأفضل وقت للزراعات

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية النجم الثاني من نجوم الشبط، هو "البلدة" شباط ثاني، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا "أوله محرق وآخره مورق".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويُزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل".

وتابع: تقول العامة: "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده (كناية عن البرد)".

وقال: "يوافق ذلك دخولها حالة ممطرة -إن شاء الله- نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى نواحٍ من الوسطى والشرقية".

وأردف: "متوقع أن يعقب الحالة الممطرة موجة برد متوسطة القوة؛ إلا أن يصرفها الله.. البداية الجمعة 6/16 على الشمالية، ثم الوسطى السبت 17/ 6/ 1442هـ، ومكة والمدينة بشكل أقل، وباقي المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وبدأت أمطار الشمالية مساء أمس الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وأخذت الشيخ الرعدة".. "الحصيني" مبشرًا بـ"ممطرة": هو "البلدة" مورق محرق!
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية النجم الثاني من نجوم الشبط، هو "البلدة" شباط ثاني، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا "أوله محرق وآخره مورق".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويُزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل".

وتابع: تقول العامة: "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده (كناية عن البرد)".

وقال: "يوافق ذلك دخولها حالة ممطرة -إن شاء الله- نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى نواحٍ من الوسطى والشرقية".

وأردف: "متوقع أن يعقب الحالة الممطرة موجة برد متوسطة القوة؛ إلا أن يصرفها الله.. البداية الجمعة 6/16 على الشمالية، ثم الوسطى السبت 17/ 6/ 1442هـ، ومكة والمدينة بشكل أقل، وباقي المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وبدأت أمطار الشمالية مساء أمس الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ".

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
08:35 AM

"وأخذت الشيخ الرعدة".. "الحصيني" مبشرًا بـ"ممطرة": هو "البلدة" مورق محرق!

قال: النجم الثاني من الشبط خامس طوالع الشتاء.. 13 يومًا وأفضل وقت للزراعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية النجم الثاني من نجوم الشبط، هو "البلدة" شباط ثاني، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا "أوله محرق وآخره مورق".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويُزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل".

وتابع: تقول العامة: "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده (كناية عن البرد)".

وقال: "يوافق ذلك دخولها حالة ممطرة -إن شاء الله- نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى نواحٍ من الوسطى والشرقية".

وأردف: "متوقع أن يعقب الحالة الممطرة موجة برد متوسطة القوة؛ إلا أن يصرفها الله.. البداية الجمعة 6/16 على الشمالية، ثم الوسطى السبت 17/ 6/ 1442هـ، ومكة والمدينة بشكل أقل، وباقي المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وبدأت أمطار الشمالية مساء أمس الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ".

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