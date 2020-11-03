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مركز أبحاث التوحد في "التخصصي" ومركز التميز للتوحد يوقعان اتفاقية تعاون

عن بُعد.. وتهدف إلى إبراز وتعزيز الجوانب البحثية والتعليمية وتوعية المجتمع

وقّع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي، من خلال الاتصال عن بُعد، اتفاقية تعاون بين مركز أبحاث التوحد بالمستشفى ومركز التميز للتوحد؛ وذلك لبناء شراكة استراتيجية بنّاءة من أجل استثمار الإمكانيات البشرية والمادية والخبرات الإدارية والأكاديمية والبحثية بين الطرفين لخدمة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة في مجال التوحد.

وتمثلت أوجه التعاون المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين في العمل على تحديد الأولويات البحثية ووسائل ومجالات البحوث ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، والتعاون في دراسة مقترحات البحوث العلمية المتعلقة بمجال اضطراب طيف التوحد ودعمها ماديًّا ولوجستيًّا، وتنفيذ ونشر البحوث العلمية المشتركة في مجال اضطراب طيف التوحد، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وإقامة الدورات التدريبية والأنشطة المجتمعية بشأن القضايا التي تختص باضطراب طيف التوحد في شهر أبريل وهو شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وعقد الورش التدريبية المشتركة للأسر والمختصين في مجال اضطراب طيف التوحد بما يخدم الطرفين، والعمل المشترك في تأسيس مجلة علمية محكمة متخصصة في اضطراب طيف التوحد، والعمل المشترك على نشر التوعية عن اضطراب طيف التوحد للمجتمع، وإبراز حجم مشكلة التوحد وتصنيف حالاتها على مختلف المستويات التعليمية، والرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتحقيق كفاءتها وملاءمتها لذوي اضطراب طيف التوحد.

كما تناولت اتفاقية التعاون الموقّعة بين الطرفين في بنودها سبل تنفيذ أوجه التعاون المشتركة، وإنجاز الأعمال، وتنفيذ المشاريع البحثية وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز أبحاث التوحد في "التخصصي" ومركز التميز للتوحد يوقعان اتفاقية تعاون
سبق

وقّع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي، من خلال الاتصال عن بُعد، اتفاقية تعاون بين مركز أبحاث التوحد بالمستشفى ومركز التميز للتوحد؛ وذلك لبناء شراكة استراتيجية بنّاءة من أجل استثمار الإمكانيات البشرية والمادية والخبرات الإدارية والأكاديمية والبحثية بين الطرفين لخدمة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة في مجال التوحد.

وتمثلت أوجه التعاون المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين في العمل على تحديد الأولويات البحثية ووسائل ومجالات البحوث ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، والتعاون في دراسة مقترحات البحوث العلمية المتعلقة بمجال اضطراب طيف التوحد ودعمها ماديًّا ولوجستيًّا، وتنفيذ ونشر البحوث العلمية المشتركة في مجال اضطراب طيف التوحد، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وإقامة الدورات التدريبية والأنشطة المجتمعية بشأن القضايا التي تختص باضطراب طيف التوحد في شهر أبريل وهو شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وعقد الورش التدريبية المشتركة للأسر والمختصين في مجال اضطراب طيف التوحد بما يخدم الطرفين، والعمل المشترك في تأسيس مجلة علمية محكمة متخصصة في اضطراب طيف التوحد، والعمل المشترك على نشر التوعية عن اضطراب طيف التوحد للمجتمع، وإبراز حجم مشكلة التوحد وتصنيف حالاتها على مختلف المستويات التعليمية، والرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتحقيق كفاءتها وملاءمتها لذوي اضطراب طيف التوحد.

كما تناولت اتفاقية التعاون الموقّعة بين الطرفين في بنودها سبل تنفيذ أوجه التعاون المشتركة، وإنجاز الأعمال، وتنفيذ المشاريع البحثية وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:07 PM

مركز أبحاث التوحد في "التخصصي" ومركز التميز للتوحد يوقعان اتفاقية تعاون

عن بُعد.. وتهدف إلى إبراز وتعزيز الجوانب البحثية والتعليمية وتوعية المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي، من خلال الاتصال عن بُعد، اتفاقية تعاون بين مركز أبحاث التوحد بالمستشفى ومركز التميز للتوحد؛ وذلك لبناء شراكة استراتيجية بنّاءة من أجل استثمار الإمكانيات البشرية والمادية والخبرات الإدارية والأكاديمية والبحثية بين الطرفين لخدمة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة في مجال التوحد.

وتمثلت أوجه التعاون المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين في العمل على تحديد الأولويات البحثية ووسائل ومجالات البحوث ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، والتعاون في دراسة مقترحات البحوث العلمية المتعلقة بمجال اضطراب طيف التوحد ودعمها ماديًّا ولوجستيًّا، وتنفيذ ونشر البحوث العلمية المشتركة في مجال اضطراب طيف التوحد، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وإقامة الدورات التدريبية والأنشطة المجتمعية بشأن القضايا التي تختص باضطراب طيف التوحد في شهر أبريل وهو شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وعقد الورش التدريبية المشتركة للأسر والمختصين في مجال اضطراب طيف التوحد بما يخدم الطرفين، والعمل المشترك في تأسيس مجلة علمية محكمة متخصصة في اضطراب طيف التوحد، والعمل المشترك على نشر التوعية عن اضطراب طيف التوحد للمجتمع، وإبراز حجم مشكلة التوحد وتصنيف حالاتها على مختلف المستويات التعليمية، والرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتحقيق كفاءتها وملاءمتها لذوي اضطراب طيف التوحد.

كما تناولت اتفاقية التعاون الموقّعة بين الطرفين في بنودها سبل تنفيذ أوجه التعاون المشتركة، وإنجاز الأعمال، وتنفيذ المشاريع البحثية وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

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