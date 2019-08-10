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شاهد .. مشاهد جوية للمشاعر المقدسة وتوافُد الحجيج لـ"مشعر منى" مساء يوم التروية

وثَّق المصوِّر أحمد حاضر مشاهد جوية عبر طائرات القيادة العامة لطيران الأمن لحركة الحجاج وتوافدهم عبر مداخل مكة المكرمة، وتحديدًا في نقطة الشميسي، إضافة لمشاهد ليلية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مساء يوم التروية.

وكانت القيادة العامة لطيران الأمن قد رفعت من جاهزيتها، وكثفت طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، بالتزامن مع بدء عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية في مشعر منى، ومن ثم تفويج الحجاج لمشعر عرفات.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مشاهد جوية للمشاعر المقدسة وتوافُد الحجيج لـ"مشعر منى" مساء يوم التروية
سبق

وثَّق المصوِّر أحمد حاضر مشاهد جوية عبر طائرات القيادة العامة لطيران الأمن لحركة الحجاج وتوافدهم عبر مداخل مكة المكرمة، وتحديدًا في نقطة الشميسي، إضافة لمشاهد ليلية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مساء يوم التروية.

وكانت القيادة العامة لطيران الأمن قد رفعت من جاهزيتها، وكثفت طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، بالتزامن مع بدء عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية في مشعر منى، ومن ثم تفويج الحجاج لمشعر عرفات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:30 AM

شاهد .. مشاهد جوية للمشاعر المقدسة وتوافُد الحجيج لـ"مشعر منى" مساء يوم التروية

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
0
3,153

وثَّق المصوِّر أحمد حاضر مشاهد جوية عبر طائرات القيادة العامة لطيران الأمن لحركة الحجاج وتوافدهم عبر مداخل مكة المكرمة، وتحديدًا في نقطة الشميسي، إضافة لمشاهد ليلية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام مساء يوم التروية.

وكانت القيادة العامة لطيران الأمن قد رفعت من جاهزيتها، وكثفت طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، بالتزامن مع بدء عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية في مشعر منى، ومن ثم تفويج الحجاج لمشعر عرفات.

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