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الرئيس الفرنسي يصل جدة و"الفيصل" يستقبله بمطار الملك عبدالعزيز

وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي؛ ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي؛ وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي؛ ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الفرنسي يصل جدة و"الفيصل" يستقبله بمطار الملك عبدالعزيز
سبق

وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي؛ ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي؛ وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي؛ ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن ظافر.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:04 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
02:17 PM

الرئيس الفرنسي يصل جدة و"الفيصل" يستقبله بمطار الملك عبدالعزيز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,032

وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي؛ ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي؛ وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي؛ ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن ظافر.

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