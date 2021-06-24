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لأربع سنوات.. "الزامل" رئيساً للقادسية.. و"العوفي" لأحد

اختارت الجمعية العمومية لنادي القادسية مساعد الزامل رئيساً رسمياً للنادي لمدة 4 سنوات، بعد تزكيته وأعضاء إدارته: ناصر الدغثير، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم، أحمد غدران.

كما أعلن نادي "أُحد" تنصيب حمود العوفي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات، خلفاً للرئيس السابق للنادي سعود الحربي المنتهية ولايته.
وزكت الجمعية العمومية التي عقدت بنادي أحد بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، حمود العوفي بعد ترشحه لرئاسة النادي أخيراً، دون منافس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لأربع سنوات.. "الزامل" رئيساً للقادسية.. و"العوفي" لأحد
سبق

اختارت الجمعية العمومية لنادي القادسية مساعد الزامل رئيساً رسمياً للنادي لمدة 4 سنوات، بعد تزكيته وأعضاء إدارته: ناصر الدغثير، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم، أحمد غدران.

كما أعلن نادي "أُحد" تنصيب حمود العوفي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات، خلفاً للرئيس السابق للنادي سعود الحربي المنتهية ولايته.
وزكت الجمعية العمومية التي عقدت بنادي أحد بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، حمود العوفي بعد ترشحه لرئاسة النادي أخيراً، دون منافس.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:42 PM

لأربع سنوات.. "الزامل" رئيساً للقادسية.. و"العوفي" لأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,301

اختارت الجمعية العمومية لنادي القادسية مساعد الزامل رئيساً رسمياً للنادي لمدة 4 سنوات، بعد تزكيته وأعضاء إدارته: ناصر الدغثير، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم، أحمد غدران.

كما أعلن نادي "أُحد" تنصيب حمود العوفي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات، خلفاً للرئيس السابق للنادي سعود الحربي المنتهية ولايته.
وزكت الجمعية العمومية التي عقدت بنادي أحد بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، حمود العوفي بعد ترشحه لرئاسة النادي أخيراً، دون منافس.

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