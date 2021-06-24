لأربع سنوات.. "الزامل" رئيساً للقادسية.. و"العوفي" لأحد

اختارت الجمعية العمومية لنادي القادسية مساعد الزامل رئيساً رسمياً للنادي لمدة 4 سنوات، بعد تزكيته وأعضاء إدارته: ناصر الدغثير، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم، أحمد غدران.

كما أعلن نادي "أُحد" تنصيب حمود العوفي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات، خلفاً للرئيس السابق للنادي سعود الحربي المنتهية ولايته.

وزكت الجمعية العمومية التي عقدت بنادي أحد بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، حمود العوفي بعد ترشحه لرئاسة النادي أخيراً، دون منافس.