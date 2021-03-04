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اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و"الجوية الأمريكية"

شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية من طلعات جوية نهارية وليلية للتصدي للتهديدات الحديثة

اختتمت اليوم, مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

القوات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و"الجوية الأمريكية"
سبق

اختتمت اليوم, مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:13 PM

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و"الجوية الأمريكية"

شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية من طلعات جوية نهارية وليلية للتصدي للتهديدات الحديثة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,052

اختتمت اليوم, مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

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