النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "فنون أبها" تطلق لياليها الثقافية والفنية غداً الثلاثاء

وبعد غد ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح

تنطلق، غداً الثلاثاء، باكورة فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية في جمعية الثقافة والفنون بأبها، بورشة تصوير لفن البورتريه في الاستديو.

يليها، يوم الأربعاء، ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح في العزيزة غربي أبها.

وقال مدير الجمعية أحمد السروي: إن الليالي التي تمتد لأسابيع ستكون حافلة ببرامج وفعاليات متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني، حيث أعدت خارطة عمل تكفل لكل موهبة فرصة للمشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

وأشار"السروي" إلى أن ليالي أبها الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي، إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

ودعا مدير ثقافة وفنون أبها، المهتمين والمواهب من الجنسين للمشاركة في البرامج والفعاليات والتي تهدف للرفع بمستوى المخرجات الثقافية والفنية في منطقة عسير.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
جمعية "فنون أبها" تطلق لياليها الثقافية والفنية غداً الثلاثاء
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، باكورة فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية في جمعية الثقافة والفنون بأبها، بورشة تصوير لفن البورتريه في الاستديو.

يليها، يوم الأربعاء، ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح في العزيزة غربي أبها.

وقال مدير الجمعية أحمد السروي: إن الليالي التي تمتد لأسابيع ستكون حافلة ببرامج وفعاليات متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني، حيث أعدت خارطة عمل تكفل لكل موهبة فرصة للمشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

وأشار"السروي" إلى أن ليالي أبها الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي، إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

ودعا مدير ثقافة وفنون أبها، المهتمين والمواهب من الجنسين للمشاركة في البرامج والفعاليات والتي تهدف للرفع بمستوى المخرجات الثقافية والفنية في منطقة عسير.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
07:21 PM

جمعية "فنون أبها" تطلق لياليها الثقافية والفنية غداً الثلاثاء

وبعد غد ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح

A A A
رائد القرفي - أبها
1
401

تنطلق، غداً الثلاثاء، باكورة فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية في جمعية الثقافة والفنون بأبها، بورشة تصوير لفن البورتريه في الاستديو.

يليها، يوم الأربعاء، ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح في العزيزة غربي أبها.

وقال مدير الجمعية أحمد السروي: إن الليالي التي تمتد لأسابيع ستكون حافلة ببرامج وفعاليات متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني، حيث أعدت خارطة عمل تكفل لكل موهبة فرصة للمشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

وأشار"السروي" إلى أن ليالي أبها الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي، إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

ودعا مدير ثقافة وفنون أبها، المهتمين والمواهب من الجنسين للمشاركة في البرامج والفعاليات والتي تهدف للرفع بمستوى المخرجات الثقافية والفنية في منطقة عسير.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة